ГАСПЕРИНИ: «Малиновский нашел свою позицию нетипичного нападающего»

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.

Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини отметил украинца Руслана Малиновского, который оформил гол+пас.

«Малиновский пришел к нам в качестве полузащитника, но со временем я попросил его развить свою роль, похожую на роль Йосипа Иличича. Сначала у него были небольшие трудности, но со временем он нашел свою позицию. Теперь он стабильно подключается к атакующим действиям, хоть и как нетипичный нападающий.

У Малиновского были проблемы с COVID, а затем с грыжей, но теперь, когда он вернулся в полную физическую форму, он проводит впечатляющий отрезок в чемпионате», - сказал Гасперини.

Ранее сообщалось, что Малиновский в матче с «Болоньей» отметился мощным достижением.