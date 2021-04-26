Малиновский в матче с Болоньей отметился мощным достижением

Украинский хавбек «Аталанты» набрал впечатляющую форму

  • 26.04.2021 07:26
  • 4525 просмотров
  • 3 комментария
Малиновский в матче с Болоньей отметился мощным достижением
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.

Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас.

Как сообщает Opta, начиная с марта этого года, украинский футболист отличился 9 (4+5) результативными действиями. За указанный период ни один из полузащитников топ-5 европейских лиг не превзошел достижение Малиновского. Сравнялся с ним 34-летний игрок «Марселя» Димитри Пайет, на счету которого 3 гола и 6 передач.

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Источник — Opta

(9 голосов)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 26.04.2021 08:35
    +1
    REALIST, 26.04.2021 08:24
    ...ще б за збірну так...
    та він тягне збірну як може. Малиновський же не винен, що в нього в нападі Яремчук, а не Муріель!!!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.04.2021 08:24
    +1
    ...ще б за збірну так...
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 26.04.2021 07:56
    +2
    приятно такое читать
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 26.04.2021 07:56
    +2
    приятно такое читать
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 26.04.2021 08:35
    +1
    REALIST, 26.04.2021 08:24
    ...ще б за збірну так...
    та він тягне збірну як може. Малиновський же не винен, що в нього в нападі Яремчук, а не Муріель!!!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.04.2021 08:24
    +1
    ...ще б за збірну так...
    Ссылка
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