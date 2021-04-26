Малиновский в матче с Болоньей отметился мощным достижением

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.

Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас.

Как сообщает Opta, начиная с марта этого года, украинский футболист отличился 9 (4+5) результативными действиями. За указанный период ни один из полузащитников топ-5 европейских лиг не превзошел достижение Малиновского. Сравнялся с ним 34-летний игрок «Марселя» Димитри Пайет, на счету которого 3 гола и 6 передач.