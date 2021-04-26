Малиновский в матче с Болоньей отметился мощным достижением

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.
Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас.
Как сообщает Opta, начиная с марта этого года, украинский футболист отличился 9 (4+5) результативными действиями. За указанный период ни один из полузащитников топ-5 европейских лиг не превзошел достижение Малиновского. Сравнялся с ним 34-летний игрок «Марселя» Димитри Пайет, на счету которого 3 гола и 6 передач.
9 - Ruslan Malinovskiy has been involved in nine Serie A goals since March 2021 (four goals and five assists), no midfielder has been involved in more over this period in the top-5 European leagues (level with Payet). Ride.#AtalantaBologna pic.twitter.com/8OpSR9FwN1— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 25, 2021
Источник — Opta
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