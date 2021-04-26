В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле разгромила «Болонью» со счетом 5:0. Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился голом и ассистом.
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.