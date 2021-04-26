В матче 33-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле обыграл «Рому» со счетом 3:2.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Фацио (Рома).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоао Педро Гальвао (Кальяри).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Рэзван Марин (Кальяри).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Рома).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Хараламбос Ликояннис (Кальяри).
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Источник — Sport.ua
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