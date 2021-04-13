Малиновский снова включен в сборную тура Серии А по версии WhoScored

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский во второй раз подряд включен в сборную тура Серии А по версии веб-портала WhoScored.

Полузащитник отлично проявил себя в матче 30-го тура против «Фиорентины» (3:2), исполнив два ассиста, за что получил оценку 8.2.

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.