Малиновский снова включен в сборную тура Серии А по версии WhoScored

Украинец сделал две голевых передачи в игре против «Фиорентины»

  • 13.04.2021 16:50
  • 1282 просмотра
  • 1 комментарий
Малиновский снова включен в сборную тура Серии А по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский во второй раз подряд включен в сборную тура Серии А по версии веб-портала WhoScored.

Полузащитник отлично проявил себя в матче 30-го тура против «Фиорентины» (3:2), исполнив два ассиста, за что получил оценку 8.2.

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.

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Источник — WhoScored.com

(5 голосов)

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Комментарии
    acfred
      acfred, 13.04.2021 17:19
    0
    приятно !
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    acfred
    online
      acfred, 13.04.2021 17:19
    0
    приятно !
    Ссылка
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