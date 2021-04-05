Малиновский – в символической сборной тура Серии А по версии WhoScored

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский достойно проявил себя в матче 29-го тура Серии А против «Удинезе» (3:2).
27-летний украинец поучаствовал в двух взятиях ворот соперников, выполнив два ассиста, благодаря чему был включен в символическую сборную тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Также из «Аталанты» среди лучших оказался нападающий бергамасков Луис Муриэль, который забил в том матче два гола, один из которых после паса украинца.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Малиновский провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
Источник — WhoScored.com
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