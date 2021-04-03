Малиновский сделал два ассиста, Аталанта поднялась в топ-3

В матче чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Удинезе» и выиграла 3:2. Две результативные передачи оформил украинский хавбек Руслан Малиновский.
Игрок ассистировал Луису Муриэлю и Дувану Сапате. У Малиновского 6 результативных передач в сезоне.
«Аталанта» до матчей конкурентов поднялась в топ-3.
Виктор Коваленко провел матч на лавке запасных.
Чемпионат Италии. 29-й тур
Аталанта - Удинезе 3:2
Голы: Муриэль, 19, 43, Сапата, 61 - Перейра, 45, Ларсен, 71
Аталанта: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Госенс (Джимсити, 46), Пессина (Пашалич, 77), Фройлер, де Роон, Малиновский (Майле, 78) Сапата (Миранчук, 86), Муриэль (Иличич, 46)
Удинезе: Муссо, Бекао, Бонифаци, Нойтинк (Самир, 69), Молино, Цигелар (Ларсен, 59), Перейра, Уоллас, Де Пол, Чука (Льоренте, 59), Брааф (Форестьери, 70)
Первый ассист Малиновского
Второй ассист Малиновского
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Удинезе).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Перейра (Удинезе).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А Малина раздавал пасы!!!
А Малина раздавал пасы!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.