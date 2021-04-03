29-й тур
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский сделал два ассиста, Аталанта поднялась в топ-3

Украинский хавбек помог команде набрать три очка

  • 03.04.2021 17:52
  • 4429 просмотров
  • 8 комментариев
Малиновский сделал два ассиста, Аталанта поднялась в топ-3
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Удинезе» и выиграла 3:2. Две результативные передачи оформил украинский хавбек Руслан Малиновский.

Игрок ассистировал Луису Муриэлю и Дувану Сапате. У Малиновского 6 результативных передач в сезоне.

«Аталанта» до матчей конкурентов поднялась в топ-3.

Виктор Коваленко провел матч на лавке запасных.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Аталанта - Удинезе 3:2
Голы: Муриэль, 19, 43, Сапата, 61 - Перейра, 45, Ларсен, 71

Аталанта: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Госенс (Джимсити, 46), Пессина (Пашалич, 77), Фройлер, де Роон, Малиновский (Майле, 78) Сапата (Миранчук, 86), Муриэль (Иличич, 46)

Удинезе: Муссо, Бекао, Бонифаци, Нойтинк (Самир, 69), Молино, Цигелар (Ларсен, 59), Перейра, Уоллас, Де Пол, Чука (Льоренте, 59), Брааф (Форестьери, 70)

Первый ассист Малиновского

Второй ассист Малиновского

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Удинезе).
61' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
45' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Перейра (Удинезе).
43' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
19' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Ярик Ярослав
    online
      Ярик Ярослав, 03.04.2021 18:29
    -1
    Наш козак 🔥
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 03.04.2021 18:16
    +5
    Жаль что в сборной нет таких замыкающих...
    А Малина раздавал пасы!!!
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    KARABAS55
      KARABAS55, 03.04.2021 18:04
    -2
    Тут видно что на команду играет, очень всё сделано вовремя. А в сборной видно было, что хотел очень гол забить, клепал по воротам, мяч не летел в дырку, а он всё лупашил. Просто понимает что на лавку посадят, если не так как надо играть будет, +они уже в команде понимают друг друга.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 03.04.2021 18:03
    -11
    А где вечнозапасной витяяяяя?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 03.04.2021 18:02
    +4
    Видно что Малину уже воспринимают как своего.В прошлом сезоне этого не было видно даже когда он гол забивал
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    tiltman
      tiltman, 03.04.2021 18:01
    -2
    нажаль в збірній зараз так ніхто не обробить(
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    Kevko
      Kevko, 03.04.2021 18:01
    +7
    У Руслана отличный матч
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    tiltman
      tiltman, 03.04.2021 18:00
    -2
    обидва ассисти кайфові, + він віддавав супер технічним гравцям
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    Kevko
      Kevko, 03.04.2021 18:01
    +7
    У Руслана отличный матч
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 03.04.2021 18:16
    +5
    Жаль что в сборной нет таких замыкающих...
    А Малина раздавал пасы!!!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 03.04.2021 18:02
    +4
    Видно что Малину уже воспринимают как своего.В прошлом сезоне этого не было видно даже когда он гол забивал
    Ссылка
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