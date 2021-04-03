Аталанта - Удинезе - 3:2. Отличный матч Малиновского. Видео голов и обзор

В матче чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Удинезе» 3:2, а две результативные передачи сделал украинский хавбек Руслан Малиновский.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Удинезе).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Перейра (Удинезе).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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