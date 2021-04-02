В субботу, 3 апреля, состоится матч 29-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Аталанта» на домашнем стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» примет «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Аталанта»

К команде из Бергамо повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступают хавбеки сборной Украины Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Но если Малиновский получает стабильную игровую практику, то Коваленко за два проведенных месяца в команде сыграл только три минуты. Дебют пришелся на матч минувшего тура против «Вероны» (2:0). Вероятно, пока Виктор не успел найти общий язык с наставником.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини сумел сделать из типичного середняка Серии А топ-клуб, который полюбили миллионы футбольных болельщиков за пределами Италии. Всё благодаря атакующей модели игры и успешным выступлениям в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда из Бергамо только дебютировала в самом престижном еврокубке, но все-таки сенсационно сумела добраться до четвертьфинала, а в этом вылетела после стадии 1/8 финала от мадридского «Реала».

Теперь «Аталанте» можно и нужно сконцентрироваться на чемпионате, ведь в нем она хоть и третья, но опережает «Наполи», который занимает пятую строчку, всего на два балла. А место в топ-4, как известно, необходимо для получения путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Удинезе»

Команда Луки Готти за 28 сыгранных поединков набрала 33 очка и располагается на 12-м месте в турнирной таблице, с отрывом в 11 баллов от зоны вылета. В этом сезоне «Удинезе» одержал всего восемь побед и пока выступает немного лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда «зебры» финишировали на 13-м месте. Последний раз клуб играл в еврокубках еще в сезоне 2013/14, с того времени о Лиге Европы «Удинезе» может только мечтать.

Сейчас команда из Удине борется за прописку в элитном дивизионе, поскольку радует свою команду успешными выступлениями нечасто. К счастью, в последнее время «Удинезе» более-менее стабильно набирает очки и о понижении в классе в данный момент речь не идет. Хотя на экваторе сезона положение дел было гораздо хуже.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Голлини – Толои, Ромеро, Джимшити, Паломино, Де Роон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Миранчук, Сапата.

«Удинезе»: Муссо – Бекао, Бонифаци, Зегелар, Молина, Де Пауль, Макенго, Уоллас, Ларсен, Перейра, Льоренте.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

3 апреля, суббота