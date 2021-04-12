Малиновский – лучший игрок Аталанты по версии WhoScored

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский провел удачный матч против «Фиорентины» (3:2) в 30-м туре Серии А.
27-летний украинец поучаствовал в двух взятиях ворот соперников, выполнив два ассиста.
По версии авторитетного статистического портала WhoScored Малиновский стал лучшим игроком своей команды, получив 8.2 балла.
Лучшим игроком признан форвард «фиалок» Влахович (8.4).
Ранее сообщалось, что Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии A.
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Источник — WhoScored.com
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