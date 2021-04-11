Божественный распасовщик. Два ассиста Малиновского помогли обыграть Фиалок

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» проиграла «Аталанте».
На 13-й минуте украинец Руслан Малиновский точно выполнил угловой на голову партнера по «Аталанте».
На 40-й минуте Руслан сделал второй ассист за матч, опять отдав точную передачу Дувану Сапате.
Серия А. 30-й тур
«Фиорентина» – «Аталанта» – 2:3
Голы: Сапата, 13 (0:1). Сапата, 40 (0:2). Влахович, 57 (1:2). Влахович, 66 (2:2). Иличич, 70, пенальти (2:3).
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццела, Мартинес Куарта (Венути, 77), Касерес, Амрабат (Валеро, 71), Кастровилли (Эйсерик, 71), Бонавентура (Кальехон, 77), Бираги, Влахович, Куаме.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро (Джимсити, 46), Паломино, Малиновский (Иличич, 64), де Рон, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Муриэль (Мехле, 63), Сапата (Миранчук, 87).
Предупреждения: Ромеро, 23. Пеццела, 32. Амрабат, 53. Миленкович, 72.
Судья: Сакки (Италия).
11 апреля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
ГОЛ! 0:1. Дуван Сапата (ассист: Руслан Малиновский), 13 мин.
ГОЛ! 0:2. Дуван Сапата (ассист: Руслан Малиновский), 40 мин.
Видеообзор матча.
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йосип Иличич (Аталанта).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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