30-й тур
Фиорентина
2 : 3
Аталанта
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Божественный распасовщик. Два ассиста Малиновского помогли обыграть Фиалок

«Аталанта» забила три гола «Фиорентине», которая ответила двумя

  • 11.04.2021 23:59
  • 1719 просмотров
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Божественный распасовщик. Два ассиста Малиновского помогли обыграть Фиалок
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» проиграла «Аталанте».

На 13-й минуте украинец Руслан Малиновский точно выполнил угловой на голову партнера по «Аталанте».

На 40-й минуте Руслан сделал второй ассист за матч, опять отдав точную передачу Дувану Сапате.

Серия А. 30-й тур

«Фиорентина»  «Аталанта»  2:3

Голы: Сапата, 13 (0:1). Сапата, 40 (0:2). Влахович, 57 (1:2). Влахович, 66 (2:2). Иличич, 70, пенальти (2:3).

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццела, Мартинес Куарта (Венути, 77), Касерес, Амрабат (Валеро, 71), Кастровилли (Эйсерик, 71), Бонавентура (Кальехон, 77), Бираги, Влахович, Куаме.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро (Джимсити, 46), Паломино, Малиновский (Иличич, 64), де Рон, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Муриэль (Мехле, 63), Сапата (Миранчук, 87).

Предупреждения: Ромеро, 23. Пеццела, 32. Амрабат, 53. Миленкович, 72.

Судья: Сакки (Италия).

11 апреля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

ГОЛ! 0:1. Дуван Сапата (ассист: Руслан Малиновский), 13 мин.

ГОЛ! 0:2. Дуван Сапата (ассист: Руслан Малиновский), 40 мин.

Видеообзор матча.

События матча
70' ГОЛ ! С пенальти забил Йосип Иличич (Аталанта).
66' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
57' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
40' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
13' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.04.2021 00:12
    +4
    Еще 2 ассиста, чтобы возглавить список лучших ассистентов Серии А.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.04.2021 00:12
    +4
    Еще 2 ассиста, чтобы возглавить список лучших ассистентов Серии А.
    Ссылка
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