30-й тур
Фиорентина
0 : 0
Аталанта
11.04.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Фиорентина – Аталанта. Прогноз на матч чемпионата Италии

Гасперини готовит команду к решающему прыжку

  • 11.04.2021 00:37
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Фиорентина – Аталанта. Прогноз на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 30 тура итальянской Серии А на поле стадиона «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» попытается остановить победную поступь «Аталанты» из Бергамо.

«Фиорентина»

Заключительная часть сезона пройдет для «фиалок» под знаком необходимости сохранять прописку в наивысшем первенстве своей страны. При этом, подопечные Джузеппе Якини имеют достаточно солидный гандикап над сардинским «Кальри», опережая «островитян» на восемь очков. Очевидно, что в нынешних реалиях команд непосредственно из зоны вылета, ликвидация подобного разрыва видится чуть ли не фантастическим сценарием, однако «фиолетовым», все же, стоит побеспокоиться о дополнительных баллах преимущества.

В предыдущих матчах «Фиорентина» показала внушительные способности к ведению борьбы даже с командами из верхней половины турнирной таблицы. Во всяком случае, можно было точно утверждать, что «Милан» (2:3) и римская «Рома» (1:2) испытали большие проблемы в соперничестве с командой Якини. В то же самое время, текущий сезон получается для «фиалок» сотканным из совершенно разных по качеству показанного футбола поединков, поэтому угадать то, каким именно получится грядущий поединок, будет достаточно сложно.

«Аталанта»

С подопечными Джан Пьеро Гасперини дела обстоят куда более понятным образом. «Богиня» пробилась настолько далеко в гонке за места в Лиге чемпионов, что отступать уже попросту не имеет морального права. А желающих обогнать «оробичи» в турнирной таблице хоть отбавляй. Неаполитанский «Наполи» и римские «Лацио» с «Ромой» только и ждут повода, чтобы подловить «Аталанту» на случайной осечке.

Впрочем, в предыдущих трех турах команда Гасперини не давала поводов усомниться в своих намерениях, а в последнем боевом противостоянии против фриульского «Удинезе» (3:2) еще и зажглась звезда Руслана Малиновского, оформившего дубль из голевых передач. «Богиня» нынче в хорошей голевой форме, и точно не намерена ее терять перед непростой концовкой сезона. У «Аталанты» в календаре еще будут матчи против туринского «Ювентуса» и римской «Ромы», которые стоят сразу после предстоящей игры, но в них будет мало смысла, если команда уступит «Фиорентине».

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Аталанты», и завершилась победой «Богини» со счетом 3:0.

Предыдущие четыре из пяти домашних поединков неизменно завершались голами в исполнении «фиалок». При этом, «Фиорентине» в целом по ходу сезона удается забивать нетипично много голов, как для команды из нижней части турнирной таблицы.

У «Аталанты» была достаточно уверенная серия из гостевых противостояний без поражений, пока команда Гасперини не встретилась с миланским «Интером» в чемпионате (0:1) и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов (1:3). В целом, для «оробичи» в подобных поединках характерен прагматичный стиль, с минимальным количеством пропущенных мячей.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Драговски – Куарта, Песселья, Миленкович – Венути, Бонавентура, Валеро, Кастровилли, Касерес – Куаме, Влахович.

«Аталанта»: Голлини – Паломино, Ромеро, Толой – Госенс, Фройлер, де Роон, Мехле – Малиновский, Миранчук – Муриэль.

Прогноз на матч

Мы считаем, что предстоящий поединок станет очередным поводом для «Аталанты» набрать максимум очков, при этом команда Гасперини вряд ли согласится на минимальный счет. В таких условиях, ставка «Аталанта забьет 2 или 3 гола: да» за 2,05 от Favbet выглядит неплохим предложением.

11 апреля, воскресенье

Фиорентина – Аталанта
Флоренция. «Артемио Франки». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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