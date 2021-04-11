ВИДЕО. Спец по голевым передачам! Малиновский сделал второй ассист за матч

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимает «Аталанту».
На 40-й минуте украинец Руслан Малиновский сделал второй ассист за матч, отдав точную передачу Дувану Сапате.
Перед тем Малиновский точно подал угловой на голову колумбийцу.
ГОЛ! 0:2. Дуван Сапата (ассист: Руслан Малиновский), 40 мин.
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Источник — Sport.ua
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