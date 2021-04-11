ВИДЕО. Спец по голевым передачам! Малиновский сделал второй ассист за матч

«Аталанта» в первом тайме забила два гола «Фиорентине»

  • 11.04.2021 22:48
  • 3813 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Спец по голевым передачам! Малиновский сделал второй ассист за матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимает «Аталанту».

На 40-й минуте украинец Руслан Малиновский сделал второй ассист за матч, отдав точную передачу Дувану Сапате.

Перед тем Малиновский точно подал угловой на голову колумбийцу.

ГОЛ! 0:2. Дуван Сапата (ассист: Руслан Малиновский), 40 мин.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    VITASS
    online
      VITASS, 11.04.2021 23:37
    +1
    малина кросавчег, но положа руку на сердце - вне игры
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    padlo95
      padlo95, 11.04.2021 23:07
    0
    👍
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    VITASS
    online
      VITASS, 11.04.2021 23:37
    +1
    малина кросавчег, но положа руку на сердце - вне игры
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 11.04.2021 23:07
    0
    👍
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