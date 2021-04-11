ВИДЕО. Вот как надо подавать угловой! Малиновский сделал ассист за Аталанту

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимает «Аталанту»

  • 11.04.2021 22:23
  • 5878 просмотров
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Вот как надо подавать угловой! Малиновский сделал ассист за Аталанту
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимает «Аталанту».

На 13-й минуте украинец Руслан Малиновский точно выполнил угловой, сделав голевую передачу на голову партнера по «Аталанте».

ГОЛ! 0:1. Дуван Сапата (ассист: Руслан Малиновский), 13 мин.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 11.04.2021 23:42
    0
    Bolshoi, 11.04.2021 23:02
    Ну точно не такой посредственный лошара, как ты.
    ПНХ, к зел старый!)
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 11.04.2021 23:02
    -3
    Alex86 1, 11.04.2021 22:39
    Кто б мог подумать что так раскроется игрок, которого считали по сути посредственным у нас
    Ну точно не такой посредственный лошара, как ты.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 11.04.2021 22:55
    -2
    Роман Порывай, 11.04.2021 22:51
    А Зубкова не его подача один на один с воротником Казахстана в последней игре вывела? Или Малиновский должен сам же их замыкать?
    Ты улавливаешь разницу в подаче и в передаче?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 22:53
    +2
    OKs100, 11.04.2021 22:42
    Вот что значит вовремя сбежать из золотой клетки Шахтера. И это он ещё долго сидел, нужно было уходить когда ему исполнилось 19-20 лет.
    он огранку в зорьке начал приобретать, в шахте на него даже в теории не рассчитывали
    Ссылка
    Argon
    online
      Argon, 11.04.2021 22:52
    +2
    Nikola Tesla, 11.04.2021 22:45
    У меня встал вопрос! Где его подачи были за СБУ? все в первого игрока попадали(
    А де ти був?! Подачі були, тільки такі як Зубков, Мораес та ін. просирали моменти на кілька матчів наперед
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 22:51
    +2
    Nikola Tesla, 11.04.2021 22:45
    У меня встал вопрос! Где его подачи были за СБУ? все в первого игрока попадали(
    А Зубкова не его подача один на один с воротником Казахстана в последней игре вывела? Или Малиновский должен сам же их замыкать?
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 11.04.2021 22:50
    -1
    Ждем летом трансфер в Интер или Ювентус?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.04.2021 22:47
    -3
    Nikola Tesla, 11.04.2021 22:45
    У меня встал вопрос! Где его подачи были за СБУ? все в первого игрока попадали(
    Роксана же говорила, что он едет в сборную как на отдых. Вот отдохнули, с.ка, все хорошо.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 22:46
    -3
    вот это да, слава украини, слава самой великой нации в мире
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.04.2021 22:45
    -2
    У Малиновского с недавних пор двойная мотивация. Он так пашет на победу, чтоб Витька можно было хоть минут на 5 выпустить при комфортном счете.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 11.04.2021 22:45
    -2
    У меня встал вопрос! Где его подачи были за СБУ? все в первого игрока попадали(
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.04.2021 22:42
    0
    Alex86 1, 11.04.2021 22:39
    Кто б мог подумать что так раскроется игрок, которого считали по сути посредственным у нас
    Вот что значит вовремя сбежать из золотой клетки Шахтера. И это он ещё долго сидел, нужно было уходить когда ему исполнилось 19-20 лет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 22:39
    +2
    Кто б мог подумать что так раскроется игрок, которого считали по сути посредственным у нас
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 11.04.2021 22:35
    +3
    Руслан просто у вогні!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.04.2021 22:31
    +5
    Тем временем второй его ассист нарисовался, еще лучше.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 11.04.2021 22:30
    +4
    Как рукой на голову положил, красавчик!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.04.2021 22:31
    +5
    Тем временем второй его ассист нарисовался, еще лучше.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 11.04.2021 22:30
    +4
    Как рукой на голову положил, красавчик!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 11.04.2021 22:35
    +3
    Руслан просто у вогні!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 22:53
    +2
    OKs100, 11.04.2021 22:42
    Вот что значит вовремя сбежать из золотой клетки Шахтера. И это он ещё долго сидел, нужно было уходить когда ему исполнилось 19-20 лет.
    он огранку в зорьке начал приобретать, в шахте на него даже в теории не рассчитывали
    Ссылка
    Argon
    online
      Argon, 11.04.2021 22:52
    +2
    Nikola Tesla, 11.04.2021 22:45
    У меня встал вопрос! Где его подачи были за СБУ? все в первого игрока попадали(
    А де ти був?! Подачі були, тільки такі як Зубков, Мораес та ін. просирали моменти на кілька матчів наперед
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 22:51
    +2
    Nikola Tesla, 11.04.2021 22:45
    У меня встал вопрос! Где его подачи были за СБУ? все в первого игрока попадали(
    А Зубкова не его подача один на один с воротником Казахстана в последней игре вывела? Или Малиновский должен сам же их замыкать?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 22:39
    +2
    Кто б мог подумать что так раскроется игрок, которого считали по сути посредственным у нас
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.04.2021 23:42
    0
    Bolshoi, 11.04.2021 23:02
    Ну точно не такой посредственный лошара, как ты.
    ПНХ, к зел старый!)
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.04.2021 22:42
    0
    Alex86 1, 11.04.2021 22:39
    Кто б мог подумать что так раскроется игрок, которого считали по сути посредственным у нас
    Вот что значит вовремя сбежать из золотой клетки Шахтера. И это он ещё долго сидел, нужно было уходить когда ему исполнилось 19-20 лет.
    Ссылка
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