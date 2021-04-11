ВИДЕО. Вот как надо подавать угловой! Малиновский сделал ассист за Аталанту

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимает «Аталанту».
На 13-й минуте украинец Руслан Малиновский точно выполнил угловой, сделав голевую передачу на голову партнера по «Аталанте».
ГОЛ! 0:1. Дуван Сапата (ассист: Руслан Малиновский), 13 мин.
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Источник — Sport.ua
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