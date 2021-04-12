В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Фиорентину» со счетом 3:2. Украинской полузащитник команды из Бергамо Руслан Малиновский записал на свой счет два ассиста.
События матча
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йосип Иличич (Аталанта).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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