Тоттенхэм заинтересован в Антонио Конте

«Шпоры» хотят переманить главного тренера «Интера»

  • 05.05.2021 15:22
  • 541 просмотр
  • 1 комментарий
Тоттенхэм заинтересован в Антонио Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» проявляет интерес к главному тренеру «Интера» Антонио Конте, который недавно привел команду к титулу чемпионов Италии. Конкретного предложения «Шпоры» пока не делали.

Конте готов рассмотреть предложение «Тоттенхэма», но приоритетом для него остается работа в «Интере». В ближайшее время он проведет встречу с руководством миланского клуба, чтобы понять их планы на следующий сезон.

Контракт Конте с «Интером» действует до лета 2023 года, зарплата составляет 12 миллионов евро в год.

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Источник — Corriere dello Sport

(4 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 05.05.2021 16:17
    0
    Вивести Інтер в ЛЧ, щоб піти до шпор?.. Не вірю! ...Тим більше, що Г.Кейн вже лижі нагострив тікати!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.05.2021 16:17
    0
    Вивести Інтер в ЛЧ, щоб піти до шпор?.. Не вірю! ...Тим більше, що Г.Кейн вже лижі нагострив тікати!
    Ссылка
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