Тоттенхэм заинтересован в Антонио Конте

«Тоттенхэм» проявляет интерес к главному тренеру «Интера» Антонио Конте, который недавно привел команду к титулу чемпионов Италии. Конкретного предложения «Шпоры» пока не делали.

Конте готов рассмотреть предложение «Тоттенхэма», но приоритетом для него остается работа в «Интере». В ближайшее время он проведет встречу с руководством миланского клуба, чтобы понять их планы на следующий сезон.

Контракт Конте с «Интером» действует до лета 2023 года, зарплата составляет 12 миллионов евро в год.