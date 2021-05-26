Известно, сколько Интер выплатит Конте за немедленное расторжение контракта

Стороны нашли компромиссное решение

  • 26.05.2021 19:46
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Известно, сколько Интер выплатит Конте за немедленное расторжение контракта
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» заплатит Антонио Конте около 7 млн евро за немедленное расторжение контракта. Сообщается, что стороны достигли соглашения 26 мая. До конца контракта, который должен был действовать еще сезон, итальянский клуб должен был выплатить главному тренеру 13 млн евро.
 
Ранее сообщалось, что причиной ухода тренера являются разногласия с руководством. Клуб испытывает финансовые проблемы, из-за чего не может гарантировать тренеру усиления состава летом, да еще и намерен сократить зарплатную ведомость и продать игроков на сумму примерно в 80 миллионов евро.

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он привел клуб к первому за 11 лет чемпионству.

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Источник — Twitter

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