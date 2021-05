КАРИКАТУРА ДНЯ. Никаких трофеев для Сульшера!

Издание Bleacher Report Football пошутило над главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннаром Сульшером после поражения «красных дьяволов» от «Вильярреала» (1:1, 10:11 по пенальти) в финале Лиги Европы.

«Уле Гуннар Сульшер все еще не может завоевать трофей в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», — прокомментировало издание свежую карикатуру. На ней изображены известные тренеры, дразнящие Сульшера добытыми трофеями, но не дающие их потрогать.

Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2018 года и пока что не завоевал с «красными дьяволами» ни одного трофея.

Ole Gunnar Solskjaer still can't get his hands on a trophy as Manchester United manager 😬 pic.twitter.com/EOCmlZhshE