КАРИКАТУРА ДНЯ. Никаких трофеев для Сульшера!

Издание Bleacher Report Football пошутило над главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннаром Сульшером после поражения «красных дьяволов» от «Вильярреала» (1:1, 10:11 по пенальти) в финале Лиги Европы.
«Уле Гуннар Сульшер все еще не может завоевать трофей в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», — прокомментировало издание свежую карикатуру. На ней изображены известные тренеры, дразнящие Сульшера добытыми трофеями, но не дающие их потрогать.
Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2018 года и пока что не завоевал с «красными дьяволами» ни одного трофея.
Ole Gunnar Solskjaer still can't get his hands on a trophy as Manchester United manager 😬 pic.twitter.com/EOCmlZhshE— B/R Football (@brfootball) May 26, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.