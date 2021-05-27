КАРИКАТУРА ДНЯ. Никаких трофеев для Сульшера!

Норвежский специалист ничего не выиграл во главе «Манчестер Юнайтед»

  • 27.05.2021 01:40
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Никаких трофеев для Сульшера!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Bleacher Report Football пошутило над главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннаром Сульшером после поражения «красных дьяволов» от «Вильярреала» (1:1, 10:11 по пенальти) в финале Лиги Европы.

«Уле Гуннар Сульшер все еще не может завоевать трофей в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», — прокомментировало издание свежую карикатуру. На ней изображены известные тренеры, дразнящие Сульшера добытыми трофеями, но не дающие их потрогать.

Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2018 года и пока что не завоевал с «красными дьяволами» ни одного трофея.

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Источник — Twitter

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