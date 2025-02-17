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  4. «Украинский Месси». Дулуб рассказал, как потеряли талантливого футболиста
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 11:23 |
646
2

«Украинский Месси». Дулуб рассказал, как потеряли талантливого футболиста

Специалист раскритиковал подход к молодым игрокам

17 февраля 2025, 11:23 |
646
2
«Украинский Месси». Дулуб рассказал, как потеряли талантливого футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Дулуб

Бывший тренер украинских команд Олег Дулуб раскритиковал подход к талантливым футболистам, а также рассказал, как потеряли перспективного игрока:

«Несколько дней назад агент, с которым я работаю, предложил мне посмотреть на мальчика 13 лет. Видео длилось пять-семь минут, но такого удовольствия я давно не получал. Месси, реально украинский Месси. Меньше ростом своих сверстников, но как он работает с мячом – это вау. Я спрашиваю у агента: «Где он?». Он мне отвечает: «Подожди, давай я тебе дальше покажу». И присылает видео, где этому парню уже 16 лет.

У него уже пропадает скорость. Почему? Потому что применявшиеся к нему методы подготовки не соответствовали его периодам развития. Наверное, они большую часть времени работали только над «пассингом» и «билд-апом». Скорость у парня исчезла.

Сейчас ему примерно 20-22 года, он играет на другой позиции, которая вообще не отвечает его естественным способностям. Игрок просто растворился, хотя по уровню таланта – это бриллиант. Если не учитывать периоды развития и неправильно подбирать методы подготовки, футболист просто исчезает», – считает Дулуб.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Дулуб
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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MrStepanovM .
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