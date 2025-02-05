ФК Львов пригласил известного тренера на должность в ДЮФШ
Олег Дулуб будет руководителем тренерского штаба юношеских команд
59-летний белорусский наставник Олег Дулуб стал руководителем тренерского штаба ДЮФШ ФК «Львов».
В структуре клуба надеются, что значительный опыт тренера в украинском футболе поможет воспитать целое поколение молодых футболистов.
Олег Дулуб работал в «Карпатах», «Черноморце» и ЛНЗ. Также тренировал ФК «Львов», когда тот выступал в Украинской Премьер-лиге.
Новый руководитель будет не только делиться опытом, но и участвовать в тренировочном процессе вместе с тренерским штабом детско-юношеской футбольной школы ФК «Львов».
Олег Дулуб в свое время работал и с казахстанским «Атырау».
В декабре стало известно, что Олег Дулуб уволен с должности главного тренера ЛНЗ.
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