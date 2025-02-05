ФК Львов пригласил известного тренера на должность в ДЮФШ

59-летний белорусский наставник Олег Дулуб стал руководителем тренерского штаба ДЮФШ ФК «Львов».

В структуре клуба надеются, что значительный опыт тренера в украинском футболе поможет воспитать целое поколение молодых футболистов.

Олег Дулуб работал в «Карпатах», «Черноморце» и ЛНЗ. Также тренировал ФК «Львов», когда тот выступал в Украинской Премьер-лиге.

Новый руководитель будет не только делиться опытом, но и участвовать в тренировочном процессе вместе с тренерским штабом детско-юношеской футбольной школы ФК «Львов».

Олег Дулуб в свое время работал и с казахстанским «Атырау».

В декабре стало известно, что Олег Дулуб уволен с должности главного тренера ЛНЗ.