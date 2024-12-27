ЛНЗ расторг контракты с несколькими членами тренерского штаба
Команду покинули тренеры, которые работали с предыдущими тренерами Дулубом и Карраско
47-летний тренер вратарей ЛНЗ Андрей Дикань больше не работает в команде.
О расторжении контракта сообщили на официальном сайте черкасского клуба.
Кроме того, команда прекратила сотрудничество с тренерами по физической подготовке Романом Чуприной и Дмитрием Корниенко, а также аналитиком Тарасом Дмитриком.
Причиной этих изменений является вероятное желание нового главного тренера Романа Григорчука сформировать тренерский штаб из собственных специалистов.
Андрей Дикань начал свою тренерскую деятельность в 2020 году, работая тренером вратарей в «Металлисте». В 2023 году он подписал контракт с ЛНЗ.
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