Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ расторг контракты с несколькими членами тренерского штаба
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 16:30 | Обновлено 27 декабря 2024, 16:43
895
0

ЛНЗ расторг контракты с несколькими членами тренерского штаба

Команду покинули тренеры, которые работали с предыдущими тренерами Дулубом и Карраско

27 декабря 2024, 16:30 | Обновлено 27 декабря 2024, 16:43
895
0
ЛНЗ расторг контракты с несколькими членами тренерского штаба
ФК ЛНЗ

47-летний тренер вратарей ЛНЗ Андрей Дикань больше не работает в команде.

О расторжении контракта сообщили на официальном сайте черкасского клуба.

Кроме того, команда прекратила сотрудничество с тренерами по физической подготовке Романом Чуприной и Дмитрием Корниенко, а также аналитиком Тарасом Дмитриком.

Причиной этих изменений является вероятное желание нового главного тренера Романа Григорчука сформировать тренерский штаб из собственных специалистов.

Андрей Дикань начал свою тренерскую деятельность в 2020 году, работая тренером вратарей в «Металлисте». В 2023 году он подписал контракт с ЛНЗ.

По теме:
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Люди напуганы, шокированы». Экс-звезда УПЛ рассказал о начале войны с рф
«Уже жду март». Ван Леувен озвучил задачу Металлиста 1925 года
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Андрей Дикань Роман Григорчук
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Бокс | 27 декабря 2024, 09:27 0
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри

Билли Нельсон насчитал ничью

«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
Футбол | 26 декабря 2024, 18:40 7
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика

Кит Вайнесс поделился мнением о проблемах украинца

Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Футбол | 27.12.2024, 08:05
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Роналду зовет. Аль-Наср хочет подписать одного из лучших защитников мира
Футбол | 27.12.2024, 16:01
Роналду зовет. Аль-Наср хочет подписать одного из лучших защитников мира
Роналду зовет. Аль-Наср хочет подписать одного из лучших защитников мира
Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Футбол | 27.12.2024, 13:16
Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 1
Футбол
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
26.12.2024, 09:00 5
Футбол
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 4
Бокс
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
26.12.2024, 10:03 5
Футбол
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 5
Футбол
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
27.12.2024, 07:48 5
Футбол
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
26.12.2024, 02:27 2
Бокс
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем