ЛНЗ расторг контракты с несколькими членами тренерского штаба

47-летний тренер вратарей ЛНЗ Андрей Дикань больше не работает в команде.

О расторжении контракта сообщили на официальном сайте черкасского клуба.

Кроме того, команда прекратила сотрудничество с тренерами по физической подготовке Романом Чуприной и Дмитрием Корниенко, а также аналитиком Тарасом Дмитриком.

Причиной этих изменений является вероятное желание нового главного тренера Романа Григорчука сформировать тренерский штаб из собственных специалистов.

Андрей Дикань начал свою тренерскую деятельность в 2020 году, работая тренером вратарей в «Металлисте». В 2023 году он подписал контракт с ЛНЗ.