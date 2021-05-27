Вильярреал
1 : 1
(11:10)
Ман Юнайтед
26.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Судьбу трофея решили вратари. Вильярреал выиграл Лигу Европы, одолев МЮ

Первый трофей ЛЕ для клуба из 50-тысячного городка и четвертый для Унаи Эмери

  • 27.05.2021 01:01
  • 2274 просмотра
  • 21 комментарий
Судьбу трофея решили вратари. Вильярреал выиграл Лигу Европы, одолев МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В польском Гданське состоялся главный поединок Лиги Европы сезона 2020/21 годов. 
Оба финалиста: и «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» всеми своими фибрами были нацелены на завоевание трофея и у обеих сторон были свои козыри. 

«Красные дьяволы», которые последний раз выигрывали еврокубок 4 года назад, выглядели фаворитами противостояния. Манкунианцы выдали один из лучших своих сезонов за последние несколько лет. В чемпионате подопечные Сульшера уверенно добыли второе место и очень уважительно и сконцентрировано отнеслись к Лиге Европы. На пути в финал манчестерцы разобрались с «Реалом Сосьедадом», «Миланом», «Гранадой» и «Ромой». 

«Вильярреал» такой оппозицией на пути к главному матча турнира похвастаться не мог. В текущем сезоне «Желтая субмарина» на стадии плей-офф обыграла «РБ Зальцбург», киевское «Динамо» и их одноклубников из Загреба, ну и в полуфинале «Арсенал». Но не «скальпами» побежденных команд пугали англичан испанцы – главный козырь «Вильрреала» был на тренерском мостике – Унаи Емери, который трижды подряд брал Лигу Европы с «Севильей» и играл в финале с лондонскими «канонирами». 

Матч, как и дождь в Гданське, начался неспешно. «Манчестер Юнайтед» со старта завладел мячом и начал подолгу его контролировать. «Вильярреал» играл очень цепко и не давал Кавани и Рашфорду убежать к воротам Рулли. Испанцы крепко перекрыли фланговые артерии англичан – прострелов от Шоу и Ван-Биссаки практически не было. В то же время «Желтая субмарина» ждала своего шанса, выбегая в контратаки. 

Одна из таких случилась на 29 минуте. Против игрока испанцев нарушили правила – навес со штрафного и Морено, оторвавшись от Линделефа, в касание открыл счет в матче – 1:0!

Манкунианцы вновь прибрали мяч к своим ногам, но добиться желаемого в первом тайме так и не смогли. Их атаки были слишком неспешными, а защитные порядки испанцев – очень надежными.

После перерыва «Красные дьяволы» еще настырнее пошли на ворота Рулли. «Вильярреал» сбился на откровенную оборону, что не совсем украшало финал, но такого права Эмери никто не мог лишить. Да и против нынешнего МЮ играть «сломя голову» очень рискованно. Но настойчивость подопечных Сульшера принесла свои плоды. На 55-ой минуте после серии рикошетов Кавани первым оказался на мяче и пробил Рулли – 1:1. 

После пропущенного гола испанская команда села в оборону, манчестерцы не смогли забить второй и развитие событий перешло в дополнительное время. Но как первый так и второй экстра-таймы не порадовали болельщиков не то, что голами, но и просто острыми моментами. 

Судьба встречи решалась в послематчевых пенальти. И, стоит сказать, такой серии не приходилось видеть давно. Все игроки исключительно пробили свои удары. Дело перешло в ноги вратарей. Рулли забил Де Хеа, а потом и взял пенальти от кипера манкунианцев! 11:10 - «Вильярреал» впервые в истории выигрывают Лигу Европы. Магия Униаи Эмери продолжается!

Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Лиги Европы. 

«Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 ( 11:10 - по пенальти)

 Морено, 29 - Кавани, 55

 Капу, 54, Фойт, 85 - Байи, 82, Кавани, 113

«Вильярреал»: Рулли, Педраса (Морено, 88), Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Капу (Раба, 120), Парехо, Пино (Алькасер, 77), Торрес, Тригерос (Гомес, 77), Ж. Морено, Бакка (Коклен, 60)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака (Мата, 120), Байи (Тунзебе, 115), Линделёф, Шоу, Мактоминай (Теллес, 120), Погба (Джеймс, 115), Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рашфорд, Кавани.

Арбитр: Клеман Турпен, Франция

Стадион: «Энерга Гданськ», Гданськ, Польша

ВИЛЬЯРРЕАЛ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 27.05.2021 01:43
    +1
    vitalikss86, 27.05.2021 01:35
    А пенальті на Фреді - не було ж вірно суддя розцінив епізод? як думаєте?Хоч і була рука - але 1) дуже близько від моменту удару 2) там ще і рикошетом потрапив м*яч у руку
    На мою особисту думку пенальті був, тому що м'яч летів у ворота й був зупинено рукою, але суддя ВАР не ризикнув знищувати інтригу за 3 хвилини до кінця матчу. То був би подарунок для Вільяреала і трегедія для МЮ. А так, в підсумку Вільяреал переміг без допомоги фарту і ніхто цю перемогу не засудить.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 27.05.2021 01:35
    +1
    А пенальті на Фреді - не було ж вірно суддя розцінив епізод? як думаєте?Хоч і була рука - але 1) дуже близько від моменту удару 2) там ще і рикошетом потрапив м*яч у руку
    Ссылка
    Yura Voller
    online
      Yura Voller, 27.05.2021 01:32
    +1
    euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:01
    Победа Вильярреала по пенальти (19 голосов, 8.6%)
    Iurii, Kroshnyi, step, SANDR MOIA, ya_3, Тарас Вінцковський, ua-goahead, euro2012_za_2012euro, StrikeX, gajvir, sartan71, KumachS, олег григор, István István, Orel, maverik, Styopa_Lodka, ice_Bodya, Yura Voller
    Вболівав за МЮ, але ця рулетка була безцінна )))
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 27.05.2021 01:27
    +1
    Интересно, чисто теоретически, если бы в финале встретились Севилья и команда Уная Эмери, кто бы победил
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:24
    +3
    дмитрий маринич, 27.05.2021 01:07
    5 финалов и 4 победы.финал с Арсеналом он Челси проиграл.
    Вот выиграл бы 5 из 5 был бы Император Лиги Европы.
    А так Король.
    Больше его КУЕФА/ЛЕ никто не выигрывал.
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 27.05.2021 01:14
    -2
    KARABAS55, 27.05.2021 01:11
    После того как счёт стал 1-1,я думал что Ман Юн дожмет Испанцев. Но Великий У. Эмери, уже понял что их спасут пеналти, и начал делать замены на укрепление защиты. Это тренер с большой буквы, действительно тренер
    по трафеям Л. Е.
    когда то была преригровка такого мыла в ещё одной игре, и вот её бы Эмери уже не выиграл...
    но то были времена, а теперь мгновения)
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 01:12
    +2
    sahka1981, 27.05.2021 01:03
    Вот вам и "испанский середняк" не проигравший ни одной игры в ЛЕ и выбивший Арсенал и МЮ и взявший трофей...
    И наше Динамо
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 01:11
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    После того как счёт стал 1-1,я думал что Ман Юн дожмет Испанцев. Но Великий У. Эмери, уже понял что их спасут пеналти, и начал делать замены на укрепление защиты. Это тренер с большой буквы, действительно тренер
    по трафеям Л. Е.
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 27.05.2021 01:10
    -3
    издевательство над игрой, игроками и болельщиками
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 01:10
    0
    Я один из тех не многих 9 человек, которые в опросе на сайте голосовал что Вильярреал выиграет с крупным счетом супер матч заслуженная победа, даже рука Фредыча не спасла МЮ, справедливость восторжествовала
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 27.05.2021 01:08
    +5
    you.me.owls from space, 27.05.2021 01:04
    Не думаю, что то, как Де Хеа пробивает пенальти, скажет много о том, какой он вратарь. Это не его работа.
    Какие-то рандомные мысли с потолка, или что это?
    А отбить 0 из 11 для топового воротника это как? И вообще очевидно, что Де Хеа не стоил тех бабок, которые за него валили.
    Ссылка
    дмитрий маринич
    online
      дмитрий маринич, 27.05.2021 01:07
    +1
    euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:05
    Унаи Эмери Эчегойен - Король Лиги Европы!!!
    4 финала и 4 Победы.
    5 финалов и 4 победы.финал с Арсеналом он Челси проиграл.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.05.2021 01:05
    +1
    Гугл уже запустил фейерверк в их честь. Гишпанцы молодцы.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:05
    +4
    Унаи Эмери Эчегойен - Король Лиги Европы!!!
    4 финала и 4 Победы.
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 27.05.2021 01:04
    +2
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 01:01
    Я думаю Реал перекрестился, что не подписал в свое время Де Хеа
    Не думаю, что то, как Де Хеа пробивает пенальти, скажет много о том, какой он вратарь. Это не его работа.
    Какие-то рандомные мысли с потолка, или что это?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 01:03
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Де Хеа на отьеб.. сь пробил.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 27.05.2021 01:03
    +9
    Теперь я видел всё!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 01:03
    +9
    Вот вам и "испанский середняк" не проигравший ни одной игры в ЛЕ и выбивший Арсенал и МЮ и взявший трофей...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.05.2021 01:02
    +8
    Эпическая серия! Вратарь красава, субмарину с победой!
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 01:01
    -1
    Я думаю Реал перекрестился, что не подписал в свое время Де Хеа
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 27.05.2021 01:03
    +9
    Теперь я видел всё!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 01:03
    +9
    Вот вам и "испанский середняк" не проигравший ни одной игры в ЛЕ и выбивший Арсенал и МЮ и взявший трофей...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.05.2021 01:02
    +8
    Эпическая серия! Вратарь красава, субмарину с победой!
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 27.05.2021 01:08
    +5
    you.me.owls from space, 27.05.2021 01:04
    Не думаю, что то, как Де Хеа пробивает пенальти, скажет много о том, какой он вратарь. Это не его работа.
    Какие-то рандомные мысли с потолка, или что это?
    А отбить 0 из 11 для топового воротника это как? И вообще очевидно, что Де Хеа не стоил тех бабок, которые за него валили.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:05
    +4
    Унаи Эмери Эчегойен - Король Лиги Европы!!!
    4 финала и 4 Победы.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 01:03
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Де Хеа на отьеб.. сь пробил.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:01
    +4
    Победа Вильярреала по пенальти (19 голосов, 8.6%)
    Iurii, Kroshnyi, step, SANDR MOIA, ya_3, Тарас Вінцковський, ua-goahead, euro2012_za_2012euro, StrikeX, gajvir, sartan71, KumachS, олег григор, István István, Orel, maverik, Styopa_Lodka, ice_Bodya, Yura Voller
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:24
    +3
    дмитрий маринич, 27.05.2021 01:07
    5 финалов и 4 победы.финал с Арсеналом он Челси проиграл.
    Вот выиграл бы 5 из 5 был бы Император Лиги Европы.
    А так Король.
    Больше его КУЕФА/ЛЕ никто не выигрывал.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 01:12
    +2
    sahka1981, 27.05.2021 01:03
    Вот вам и "испанский середняк" не проигравший ни одной игры в ЛЕ и выбивший Арсенал и МЮ и взявший трофей...
    И наше Динамо
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 27.05.2021 01:04
    +2
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 01:01
    Я думаю Реал перекрестился, что не подписал в свое время Де Хеа
    Не думаю, что то, как Де Хеа пробивает пенальти, скажет много о том, какой он вратарь. Это не его работа.
    Какие-то рандомные мысли с потолка, или что это?
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 27.05.2021 01:43
    +1
    vitalikss86, 27.05.2021 01:35
    А пенальті на Фреді - не було ж вірно суддя розцінив епізод? як думаєте?Хоч і була рука - але 1) дуже близько від моменту удару 2) там ще і рикошетом потрапив м*яч у руку
    На мою особисту думку пенальті був, тому що м'яч летів у ворота й був зупинено рукою, але суддя ВАР не ризикнув знищувати інтригу за 3 хвилини до кінця матчу. То був би подарунок для Вільяреала і трегедія для МЮ. А так, в підсумку Вільяреал переміг без допомоги фарту і ніхто цю перемогу не засудить.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 27.05.2021 01:35
    +1
    А пенальті на Фреді - не було ж вірно суддя розцінив епізод? як думаєте?Хоч і була рука - але 1) дуже близько від моменту удару 2) там ще і рикошетом потрапив м*яч у руку
    Ссылка
    Yura Voller
    online
      Yura Voller, 27.05.2021 01:32
    +1
    euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:01
    Победа Вильярреала по пенальти (19 голосов, 8.6%)
    Iurii, Kroshnyi, step, SANDR MOIA, ya_3, Тарас Вінцковський, ua-goahead, euro2012_za_2012euro, StrikeX, gajvir, sartan71, KumachS, олег григор, István István, Orel, maverik, Styopa_Lodka, ice_Bodya, Yura Voller
    Вболівав за МЮ, але ця рулетка була безцінна )))
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 27.05.2021 01:27
    +1
    Интересно, чисто теоретически, если бы в финале встретились Севилья и команда Уная Эмери, кто бы победил
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 01:11
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    После того как счёт стал 1-1,я думал что Ман Юн дожмет Испанцев. Но Великий У. Эмери, уже понял что их спасут пеналти, и начал делать замены на укрепление защиты. Это тренер с большой буквы, действительно тренер
    по трафеям Л. Е.
    Ссылка
    дмитрий маринич
    online
      дмитрий маринич, 27.05.2021 01:07
    +1
    euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 01:05
    Унаи Эмери Эчегойен - Король Лиги Европы!!!
    4 финала и 4 Победы.
    5 финалов и 4 победы.финал с Арсеналом он Челси проиграл.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.05.2021 01:05
    +1
    Гугл уже запустил фейерверк в их честь. Гишпанцы молодцы.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 01:10
    0
    Я один из тех не многих 9 человек, которые в опросе на сайте голосовал что Вильярреал выиграет с крупным счетом супер матч заслуженная победа, даже рука Фредыча не спасла МЮ, справедливость восторжествовала
    Ссылка
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