Судьбу трофея решили вратари. Вильярреал выиграл Лигу Европы, одолев МЮ

В польском Гданське состоялся главный поединок Лиги Европы сезона 2020/21 годов.

Оба финалиста: и «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» всеми своими фибрами были нацелены на завоевание трофея и у обеих сторон были свои козыри.

«Красные дьяволы», которые последний раз выигрывали еврокубок 4 года назад, выглядели фаворитами противостояния. Манкунианцы выдали один из лучших своих сезонов за последние несколько лет. В чемпионате подопечные Сульшера уверенно добыли второе место и очень уважительно и сконцентрировано отнеслись к Лиге Европы. На пути в финал манчестерцы разобрались с «Реалом Сосьедадом», «Миланом», «Гранадой» и «Ромой».

«Вильярреал» такой оппозицией на пути к главному матча турнира похвастаться не мог. В текущем сезоне «Желтая субмарина» на стадии плей-офф обыграла «РБ Зальцбург», киевское «Динамо» и их одноклубников из Загреба, ну и в полуфинале «Арсенал». Но не «скальпами» побежденных команд пугали англичан испанцы – главный козырь «Вильрреала» был на тренерском мостике – Унаи Емери, который трижды подряд брал Лигу Европы с «Севильей» и играл в финале с лондонскими «канонирами».

Матч, как и дождь в Гданське, начался неспешно. «Манчестер Юнайтед» со старта завладел мячом и начал подолгу его контролировать. «Вильярреал» играл очень цепко и не давал Кавани и Рашфорду убежать к воротам Рулли. Испанцы крепко перекрыли фланговые артерии англичан – прострелов от Шоу и Ван-Биссаки практически не было. В то же время «Желтая субмарина» ждала своего шанса, выбегая в контратаки.

Одна из таких случилась на 29 минуте. Против игрока испанцев нарушили правила – навес со штрафного и Морено, оторвавшись от Линделефа, в касание открыл счет в матче – 1:0!

Манкунианцы вновь прибрали мяч к своим ногам, но добиться желаемого в первом тайме так и не смогли. Их атаки были слишком неспешными, а защитные порядки испанцев – очень надежными.

После перерыва «Красные дьяволы» еще настырнее пошли на ворота Рулли. «Вильярреал» сбился на откровенную оборону, что не совсем украшало финал, но такого права Эмери никто не мог лишить. Да и против нынешнего МЮ играть «сломя голову» очень рискованно. Но настойчивость подопечных Сульшера принесла свои плоды. На 55-ой минуте после серии рикошетов Кавани первым оказался на мяче и пробил Рулли – 1:1.

После пропущенного гола испанская команда села в оборону, манчестерцы не смогли забить второй и развитие событий перешло в дополнительное время. Но как первый так и второй экстра-таймы не порадовали болельщиков не то, что голами, но и просто острыми моментами.

Судьба встречи решалась в послематчевых пенальти. И, стоит сказать, такой серии не приходилось видеть давно. Все игроки исключительно пробили свои удары. Дело перешло в ноги вратарей. Рулли забил Де Хеа, а потом и взял пенальти от кипера манкунианцев! 11:10 - «Вильярреал» впервые в истории выигрывают Лигу Европы. Магия Униаи Эмери продолжается!

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Финал Лиги Европы.

«Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 ( 11:10 - по пенальти)

Морено, 29 - Кавани, 55

Капу, 54, Фойт, 85 - Байи, 82, Кавани, 113

«Вильярреал»: Рулли, Педраса (Морено, 88), Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Капу (Раба, 120), Парехо, Пино (Алькасер, 77), Торрес, Тригерос (Гомес, 77), Ж. Морено, Бакка (Коклен, 60)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака (Мата, 120), Байи (Тунзебе, 115), Линделёф, Шоу, Мактоминай (Теллес, 120), Погба (Джеймс, 115), Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рашфорд, Кавани.

Арбитр: Клеман Турпен, Франция

Стадион: «Энерга Гданськ», Гданськ, Польша

ВИЛЬЯРРЕАЛ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА