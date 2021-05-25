Вильярреал
0 : 0
Ман Юнайтед
26.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Вильярреал - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального матча Лиги Европы

  • 25.05.2021 16:10
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Вильярреал - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Гданьске на стадионе «Energa Arena». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киевcкому времени.

Кто как не Унаи Эмери знает как побеждать в Лиге Европы. Именитый испанский коуч трижды подряд брал трофей с «Севильей» и играл в финале будучи наставником «Арсенала». Именно после тренерской остановки в Лондоне Унаи и переехал в Вильярреал, который в предстоящем финале против «МЮ» выглядет андердогом.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера выдали один из лучших сезонов за последние несколько лет. В чемпионате команда уверенно стала второй и теперь направит все силы на завоевание долгожданного евротрофея.  Именно «Манчестер Юнайтед» – явный фаворит финала, но о магии Унаи Эмери забывать не стоит. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход финала Лиги Европы 2020/21 между командами Вильярреал (Испания) и Манчестер Юнайтед (Англия), который состоится 26 мая в польском Гданьске.
    • 1.3% (1)
      1. Крупная победа Вильярреала
    • 22.08% (17)
      2. Минимальная победа Вильярреала
    • 7.79% (6)
      3. Победа Вильярреала по пенальти
    • 2.6% (2)
      4. Победа Ман Юнайтед по пенальти
    • 53.25% (41)
      5. Минимальная победа Ман Юнайтед
    • 12.99% (10)
      6. Крупная победа Ман Юнайтед
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