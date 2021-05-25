В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Гданьске на стадионе «Energa Arena». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киевcкому времени.

Кто как не Унаи Эмери знает как побеждать в Лиге Европы. Именитый испанский коуч трижды подряд брал трофей с «Севильей» и играл в финале будучи наставником «Арсенала». Именно после тренерской остановки в Лондоне Унаи и переехал в Вильярреал, который в предстоящем финале против «МЮ» выглядет андердогом.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера выдали один из лучших сезонов за последние несколько лет. В чемпионате команда уверенно стала второй и теперь направит все силы на завоевание долгожданного евротрофея. Именно «Манчестер Юнайтед» – явный фаворит финала, но о магии Унаи Эмери забывать не стоит.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед».