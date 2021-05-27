Вильярреал
1 : 1
(11:10)
Ман Юнайтед
26.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Унаи ЭМЕРИ: «Я очень счастлив! Вильярреал заслужил победу»

Наставник испанской команды подвел итоги поединка с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

  • 27.05.2021 03:32
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Унаи ЭМЕРИ: «Я очень счастлив! Вильярреал заслужил победу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги победы над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти) в финале Лиги Европы.

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», — считает Эмери.

Это четвертый кубок Лиги Европы в карьере Эмери.

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Источник — УЕФА

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