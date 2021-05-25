Вильярреал
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Ман Юнайтед
26.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы

Классическое противостояние испанцев и англичан

  • 25.05.2021 12:50
  • 683 просмотра
  • 1 комментарий
Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери и Уле Гуннар Сульшер

В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Гданьске на стадионе «Energa Arena». Стартовый свисток француза Клеман Тюрпена прозвучит в 22:00 по Киеву.
 
Если английский клуб изначально был среди фаворитов, то испанцев в финале откровенно не ждали. В еврокубковой истории болельщики хорошо помнят сезон 2005/06, когда «желтая субмарина» Мануэля Пеллегрини была остановлена лишь на стадии полуфинала Лиги чемпионов «Арсеналом», в составе которого играли Анри, Бергкамп, Пирес и другие звездные футболисты. А за два года до этого Рикельме и компания побывали в полуфинале Кубка УЕФА, где проиграли будущему чемпиону – «Валенсии». Также в это время были две победы в Кубке Интертото, но это совсем другой турнир, как говорится. Больше подобных достижений в европейских турнирах у «Вильярреала» не было, в отличие от многих других испанских клубов, которые регулярно добиваются успеха на международном уровне.
 
В текущем сезоне команда Унаи Эмери, который трижды подряд брал Лигу Европы с «Севильей» и играл в финале с «Арсеналом», на стадии плей-офф успела обыграть «РБ Зальцбург», киевское и загребское «Динамо», а также в какой-то мене отомстить «Арсеналу», который уже давно не тот. Сам Эмери пытался вернуть «канониров» к жизни несколько лет назад, но ничего у испанца не получилось. Именно после вояжа в Лондон Унаи и переехал в небольшой город Вильярреал, в котором проживают чуть более 50 тысяч жителей.
 
«Манчестер Юнайтед» уже выдал один из лучших сезонов после ухода Алекса Фергюсона. В чемпионате было уверенно добыто второе место, есть шанс зацепиться за трофей на евроарене. Лет десять назад такой сезон можно было считать неудачей, но в теперешних реалиях приходится радоваться любым успехам. По пути в финал ЛЕ «красные дьяволы» разобрались с «Реалом Сосьедад», «Миланом», «Гранадой» и «Ромой». Оппозиция точно внушительнее, чем у соперника по финалу. Но противостояние за титул состоит из одного матча, здесь все может быть. Уле Гуннар Сульшер прекрасно знает, как все может перевернуться за несколько минут.
 
В предстоящем поединке Эмери не сможет рассчитывать на нигерийского полузащитник Чуквуезе, вряди ли сыграет и защитник Фойт, который с мая не появлялся на поле. У Сульшера в лазарете Марсьяль, Магуайр и Джонс. Были небольшие проблемы в Фреда, но он вроде бы готов играть. 
 
«Манчестер Юнайтед» – явный фаворит финальной встречи, но персона Унаи Эмери может сыграть свою роль. Испанский тренер имеет громадный опыт выступления в Лиге Европы, в том числе и победа над «Ливерпулем» в 2016-м, и может преподнести сюрприз даже такому топовому сопернику, как МЮ.

Ориентировочные составы:
 
«Вильярреал»: Рульи – Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса, Тригерос, Парехо, Капуз, Гомес, Бакка, Морено.
 
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Туанзебе, Шоу, Мактоминей, Фред, Решфорд, Фернандеш, Погба, Кавани.

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26 мая, среда

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Гданьск. Стадион «Energa Arena». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2» и видеосервисе MEGOGO
ВИЛЬЯРРЕАЛ — МАН ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 25.05.2021 13:43
    0
    Да, тот финал где МЮ вырвал победу у Баварии - незабываем ! 👹
    Ссылка
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 25.05.2021 13:43
    0
    Да, тот финал где МЮ вырвал победу у Баварии - незабываем ! 👹
    Ссылка
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