А как же Левандовски? Холанд признан лучшим игроком сезона Бундеслиги

Лучшим игроком сезона Бундеслиги признан форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, который в минувшем сезоне чемпионата Германии забил 27 голов и сделал 8 результативных передач.
При этом ожидалось, что титул лучшего футболиста сезона получит нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который забил 41 гол и побил рекорд Герда Мюллера.
Однако болельщики выбрали именно Холанда. Во всех турнирах сезона у 20-летнего игрока 41 гол и 12 результативных передач.
Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! 🏅 pic.twitter.com/fFFBW7e9gp— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 25, 2021
Источник — Sport.ua
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