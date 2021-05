А как же Левандовски? Холанд признан лучшим игроком сезона Бундеслиги

Лучшим игроком сезона Бундеслиги признан форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, который в минувшем сезоне чемпионата Германии забил 27 голов и сделал 8 результативных передач.

При этом ожидалось, что титул лучшего футболиста сезона получит нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который забил 41 гол и побил рекорд Герда Мюллера.

Однако болельщики выбрали именно Холанда. Во всех турнирах сезона у 20-летнего игрока 41 гол и 12 результативных передач.



Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! 🏅 pic.twitter.com/fFFBW7e9gp