А как же Левандовски? Холанд признан лучшим игроком сезона Бундеслиги

Болельщики проголосовали за молодого форварда «Боруссии» Дортмунд

  • 25.05.2021 17:40
  • 1175 просмотров
  • 3 комментария
А как же Левандовски? Холанд признан лучшим игроком сезона Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшим игроком сезона Бундеслиги признан форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, который в минувшем сезоне чемпионата Германии забил 27 голов и сделал 8 результативных передач.

При этом ожидалось, что титул лучшего футболиста сезона получит нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который забил 41 гол и побил рекорд Герда Мюллера.

Однако болельщики выбрали именно Холанда. Во всех турнирах сезона у 20-летнего игрока 41 гол и 12 результативных передач.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Maks
      Maks, 25.05.2021 18:24
    +1
    Та потому что Баварию не все там любят..это если б спецы выбирали-то Левандовски был бы
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 25.05.2021 18:10
    0
    Есть лучший игрок, лучший бомбардир, MVP и тд. И не всегда это один и тот же человек.)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.05.2021 17:54
    0
    Холанд виконує більше роботи на полі. Левандовскі чистий форвард.
    Ссылка
    Maks
      Maks, 25.05.2021 18:24
    +1
    Та потому что Баварию не все там любят..это если б спецы выбирали-то Левандовски был бы
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 25.05.2021 18:10
    0
    Есть лучший игрок, лучший бомбардир, MVP и тд. И не всегда это один и тот же человек.)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.05.2021 17:54
    0
    Холанд виконує більше роботи на полі. Левандовскі чистий форвард.
    Ссылка
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