Лунин покинет Реал? Обнародована позиция клуба после игры Андрея на Евро

Журналист RadioMARCA Рамон Альварес де Мон рассказал о позиции руководства мадридского «Реала» касательно 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина.

Источник утверждает, что уход Лунин из королевского клуба сейчас более вероятен, чем раньше. Немалую роль сыграла неуверенная игра Андрея в первом матче Евро-2024 в воротах сборной Украины против Румынии (0:3).

Однако несмотря на это планируется, что Лунин поедет вместе с мадридцами в турне в США, где команда сыграет с «Миланом», «Барселоной» и «Челси».

Действующий контракт украинца с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Варианта только два: или Андрей продлит соглашение, или будет продан в другой клуб в это летнее трансферное окно.

Ранее Лунин в личной беседе со своим агентом Жорже Мендешем опроверг информацию о согласии на переход к принципиальному сопернику «Реала» «Атлетико» и признался, что еще не определился с будущим.