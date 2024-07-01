Лунин покинет Реал? Обнародована позиция клуба после игры Андрея на Евро
Контракт украинского голкипера с королевским клубом рассчитан до лета 2025 года
Журналист RadioMARCA Рамон Альварес де Мон рассказал о позиции руководства мадридского «Реала» касательно 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина.
Источник утверждает, что уход Лунин из королевского клуба сейчас более вероятен, чем раньше. Немалую роль сыграла неуверенная игра Андрея в первом матче Евро-2024 в воротах сборной Украины против Румынии (0:3).
Однако несмотря на это планируется, что Лунин поедет вместе с мадридцами в турне в США, где команда сыграет с «Миланом», «Барселоной» и «Челси».
Действующий контракт украинца с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Варианта только два: или Андрей продлит соглашение, или будет продан в другой клуб в это летнее трансферное окно.
Ранее Лунин в личной беседе со своим агентом Жорже Мендешем опроверг информацию о согласии на переход к принципиальному сопернику «Реала» «Атлетико» и признался, что еще не определился с будущим.
🚨 En el Real Madrid cada vez se asume como más probable la salida de Lunin. pic.twitter.com/VI7CL8ceDT— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) June 30, 2024
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