Лунин признался, хочет ли он перейти к принципиальному сопернику Реала
Андрей пока не принял решение относительно своего будущего
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Украинского вратаря в последнее время начали связывать с мадридским «Атлетико», отмечалось, что вратарь уже согласился на трансфер. Однако по информации Defensa Central, Лунин в личной беседе со своим агентом Жорже Мендешем опроверг информацию о согласии на переход к принципиальному сопернику «Реала» и признался, что еще не определился с будущим.
«Я уезжаю в отпуск со своей семьей, и мы все обдумаем, прежде чем дать ответ о будущем», – сказал Лунин.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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