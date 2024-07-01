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Испания
01 июля 2024, 00:16 | Обновлено 01 июля 2024, 00:24
865
2

Лунин признался, хочет ли он перейти к принципиальному сопернику Реала

Андрей пока не принял решение относительно своего будущего

01 июля 2024, 00:16 | Обновлено 01 июля 2024, 00:24
865
2
Лунин признался, хочет ли он перейти к принципиальному сопернику Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Украинского вратаря в последнее время начали связывать с мадридским «Атлетико», отмечалось, что вратарь уже согласился на трансфер. Однако по информации Defensa Central, Лунин в личной беседе со своим агентом Жорже Мендешем опроверг информацию о согласии на переход к принципиальному сопернику «Реала» и признался, что еще не определился с будущим.

«Я уезжаю в отпуск со своей семьей, и мы все обдумаем, прежде чем дать ответ о будущем», – сказал Лунин.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Жорже Мендеш Атлетико Мадрид Диего Симеоне Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Роман Роизин
После украина румыния Симоене сам взял место нв раздумие.
Главный виновник неудачи  на этом Евро.
 2 гола с далека не на вине зашитников.
 Проиграли хотя бы 0: 1
 Вышли бы с группы 
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