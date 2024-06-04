Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
«Атлетико» нацелилось на подписание украинского вратаря
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем, и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации авторитетного испанского издания Relevo трансфер Лунин серьезно начал рассматривать мадридский «Атлетико», а учитывая то, что агентом украинца является Жорже Мендеш, который хорошо сотрудничает с «матрасниками», этот переход вполне возможен.
Отмечается, что Андрей был разочарован тем, что не смог сыграть в финале Лиги чемпионов и это можно было увидеть во время празднования после победы в главном еврокубке. Лунин хорошо адаптировался в Мадриде, ему нравится город, что увеличивает вероятность трансфера в «Атлетико». «Матрасники» хотят, чтобы Лунин заменил вратаря Яна Облака, который вероятно летом перейдет в клуб из MLS.
Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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