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  4. Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Испания
04 июня 2024, 11:25 | Обновлено 04 июня 2024, 11:38
4679
4

Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера

«Атлетико» нацелилось на подписание украинского вратаря

04 июня 2024, 11:25 | Обновлено 04 июня 2024, 11:38
4679
4
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем, и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации авторитетного испанского издания Relevo трансфер Лунин серьезно начал рассматривать мадридский «Атлетико», а учитывая то, что агентом украинца является Жорже Мендеш, который хорошо сотрудничает с «матрасниками», этот переход вполне возможен.

Отмечается, что Андрей был разочарован тем, что не смог сыграть в финале Лиги чемпионов и это можно было увидеть во время празднования после победы в главном еврокубке. Лунин хорошо адаптировался в Мадриде, ему нравится город, что увеличивает вероятность трансфера в «Атлетико». «Матрасники» хотят, чтобы Лунин заменил вратаря Яна Облака, который вероятно летом перейдет в клуб из MLS.

Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Жорже Мендеш трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Ян Облак Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Комментарии 4
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Fred1
Аби чим заповнити новини .кожного гравця вже рвз 20 рродали 
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+2
Gargantua
очень привлекательній вариант
фаны Реала конечно будут люто ненавидеть, но то такое...
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0
locator-x
Куртуа прийшов в Реал з Атлетико транзитом після Челсі, і то перший сезон його освистували. Не думаю, що Андрій спалюватиме мости у відносинах з реалівською торсидою.
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0
potemkin78
останется он в Реале
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0
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