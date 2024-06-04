Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем, и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации авторитетного испанского издания Relevo трансфер Лунин серьезно начал рассматривать мадридский «Атлетико», а учитывая то, что агентом украинца является Жорже Мендеш, который хорошо сотрудничает с «матрасниками», этот переход вполне возможен.

Отмечается, что Андрей был разочарован тем, что не смог сыграть в финале Лиги чемпионов и это можно было увидеть во время празднования после победы в главном еврокубке. Лунин хорошо адаптировался в Мадриде, ему нравится город, что увеличивает вероятность трансфера в «Атлетико». «Матрасники» хотят, чтобы Лунин заменил вратаря Яна Облака, который вероятно летом перейдет в клуб из MLS.

Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.