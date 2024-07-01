Мбаппе – в шоке. Форвард взбешен условиями, при которых играет на Евро
Француз из-за повреждения вынужден играть в маске
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от игры в маске, в которой он вынужден выходить на поле в матчах чемпионата Европы 2024 после того, как в стартовой игре турнира с Австрией (1:0) сломал нос.
«Играть в маске – абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D.
Спасибо маскам, но как только можно будет ее снять, я сделаю это», – признался Мбаппе.
Ранее сообщалось, что партнер Андрея Лунина по «Реалу» дал обещание на случай победы Франции на Евро-2024.
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