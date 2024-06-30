Партнер Лунина по Реалу дал обещание на случай победы Франции на Евро-2024

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга дал обещание на случай победы национальной команды на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии.

21-летний уроженец Анголы, который на клубном уровне играет за мадридский «Реал», где также выступает украинец Андрей Лунин, заявил, что готов покрасить волосы в цвета французского флага.

«Если мы выиграем Евро – я покрашу часть своих косичек в синий, белый и красный цвета», – заявил Камавинга.

Как известно, в 1/8 финала Евро-2024 Франция сыграет с Бельгией. Победитель матча в четвертьфинале сразится с сильнейшей командой из пары Португалия – Словения.

Ранее сообщалось, что Италия на Евро-2024 установила печальный антирекорд.