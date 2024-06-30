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Италия
30 июня 2024, 09:14 | Обновлено 30 июня 2024, 09:16
905
0

Италия на Евро-2024 установила печальный антирекорд

Скуадра Адзурра покинула турнир на стадии 1/8 финала

30 июня 2024, 09:14 | Обновлено 30 июня 2024, 09:16
905
0
Италия на Евро-2024 установила печальный антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 июня, в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 в Берлине отношения между собой выяснили сборные Швейцарии и Италии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу швейцарцев.

Сборная Италии, потерпев поражение, сложила с себя полномочия чемпиона Европы.

Кроме этого, итальянская команда впервые в истории в рамках одного Евро проиграла два матча – ранее она на групповой стадии турнира потерпела поражение со счетом 0:1 от сборной Испании.

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Евро-2024 сборная Италии по футболу Швейцария - Италия
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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