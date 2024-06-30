Италия на Евро-2024 установила печальный антирекорд

В субботу, 29 июня, в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 в Берлине отношения между собой выяснили сборные Швейцарии и Италии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу швейцарцев.

Сборная Италии, потерпев поражение, сложила с себя полномочия чемпиона Европы.

Кроме этого, итальянская команда впервые в истории в рамках одного Евро проиграла два матча – ранее она на групповой стадии турнира потерпела поражение со счетом 0:1 от сборной Испании.