Италия30 июня 2024, 09:14 | Обновлено 30 июня 2024, 09:16
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Италия на Евро-2024 установила печальный антирекорд
Скуадра Адзурра покинула турнир на стадии 1/8 финала
30 июня 2024, 09:14 | Обновлено 30 июня 2024, 09:16
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В субботу, 29 июня, в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 в Берлине отношения между собой выяснили сборные Швейцарии и Италии.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу швейцарцев.
Сборная Италии, потерпев поражение, сложила с себя полномочия чемпиона Европы.
Кроме этого, итальянская команда впервые в истории в рамках одного Евро проиграла два матча – ранее она на групповой стадии турнира потерпела поражение со счетом 0:1 от сборной Испании.
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