УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Дания
Награду получил Антонио Рюдигер
Закончился матч 1/8 финала Евро-2024, в котором играли Германия и Дания. Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, голы забили Хаверц и Мусиала.
Лучшим игроком матча по версии УЕФА признан центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер.
«Он был непроходим, на протяжении всего матча выигрывая во многих единоборствах.
Он был особенно силен в воздухе и безошибочен в обращении с мячом», – говорится в сообщении на сайте организации.
В четвертьфинале сборная Германии сыграет против Испании или Грузии.
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