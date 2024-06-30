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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 01:20 | Обновлено 30 июня 2024, 01:24
206
0

УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Дания

Награду получил Антонио Рюдигер

30 июня 2024, 01:20 | Обновлено 30 июня 2024, 01:24
206
0
УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Дания
УЕФА. Антонио Рюдигер

Закончился матч 1/8 финала Евро-2024, в котором играли Германия и Дания. Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, голы забили Хаверц и Мусиала.

Лучшим игроком матча по версии УЕФА признан центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер.

«Он был непроходим, на протяжении всего матча выигрывая во многих единоборствах.

Он был особенно силен в воздухе и безошибочен в обращении с мячом», – говорится в сообщении на сайте организации.

В четвертьфинале сборная Германии сыграет против Испании или Грузии.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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