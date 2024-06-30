УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Дания

Закончился матч 1/8 финала Евро-2024, в котором играли Германия и Дания. Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, голы забили Хаверц и Мусиала.

Лучшим игроком матча по версии УЕФА признан центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер.

«Он был непроходим, на протяжении всего матча выигрывая во многих единоборствах.

Он был особенно силен в воздухе и безошибочен в обращении с мячом», – говорится в сообщении на сайте организации.

В четвертьфинале сборная Германии сыграет против Испании или Грузии.