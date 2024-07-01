Марта Костюк – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда 18-я сеяная украинка сразится с Ребеккой Шрамковой (№105 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №4 после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Дарьей Сэвилл (№82 WTA) или Пейтон Стернс (№52 WTA).

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