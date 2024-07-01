Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
01 июля 2024, 00:15 | Обновлено 01 июля 2024, 00:19
79
0

Марта Костюк – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне

01 июля 2024, 00:15 | Обновлено 01 июля 2024, 00:19
79
0
Марта Костюк – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда 18-я сеяная украинка сразится с Ребеккой Шрамковой (№105 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №4 после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Дарьей Сэвилл (№82 WTA) или Пейтон Стернс (№52 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Юлия Стародубцева – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Уимблдон-2024 Ребекка Шрамкова Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 30 июня 2024, 09:01 21
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Футбол | 30 июня 2024, 21:49 1
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

Киченок и Остапенко выиграли травяной турнир в Истборне
Теннис | 29.06.2024, 20:31
Киченок и Остапенко выиграли травяной турнир в Истборне
Киченок и Остапенко выиграли травяной турнир в Истборне
Сегодня – последний день действия Annexe 7. ФИФА о продлении не сообщала
Футбол | 30.06.2024, 18:43
Сегодня – последний день действия Annexe 7. ФИФА о продлении не сообщала
Сегодня – последний день действия Annexe 7. ФИФА о продлении не сообщала
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Футбол | 30.06.2024, 18:48
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
29.06.2024, 07:45 16
Футбол
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
29.06.2024, 03:01
Бокс
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
29.06.2024, 00:13
Бокс
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
29.06.2024, 09:05 1
Футбол
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
29.06.2024, 07:11 8
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем