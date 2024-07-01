Как и легенда. Ямал повторил абсолютное достижение Зидана на Евро

30 июня на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала между сборными Испании и Грузии.

Поединок завершился волевой победой испанской команды со счетом 4:1.

16-летний вингер Фурии Роха Ламин Ямал в матче нанес семь ударов по воротам грузин и совершил шесть передач под удар.

Ямал стал лишь вторым игроком в истории Евро, начиная с 1980 года (момента начала сбора данным), с 5+ ударами и 5+ пасами под удар за матч после француза Зинедина Зидана, сделавшего это в 2004 году.

Ранее, напомним, Ламин Ямал стал самым молодым ассистентом в истории Евро.