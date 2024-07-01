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Испания
01 июля 2024, 07:51 | Обновлено 01 июля 2024, 07:54
923
0

Как и легенда. Ямал повторил абсолютное достижение Зидана на Евро

Испанский тинейджер встал в один ряд с экс-игроком Франции

01 июля 2024, 07:51 | Обновлено 01 июля 2024, 07:54
923
0
Как и легенда. Ямал повторил абсолютное достижение Зидана на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

30 июня на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала между сборными Испании и Грузии.

Поединок завершился волевой победой испанской команды со счетом 4:1.

16-летний вингер Фурии Роха Ламин Ямал в матче нанес семь ударов по воротам грузин и совершил шесть передач под удар.

Ямал стал лишь вторым игроком в истории Евро, начиная с 1980 года (момента начала сбора данным), с 5+ ударами и 5+ пасами под удар за матч после француза Зинедина Зидана, сделавшего это в 2004 году.

Ранее, напомним, Ламин Ямал стал самым молодым ассистентом в истории Евро.

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Зинедин Зидан Ламин Ямал сборная Испании по футболу Испания - Грузия Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Opta
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