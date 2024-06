Ямал – самый молодой ассистент Евро. Кому принадлежал предыдущий рекорд?

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.



Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который отдал ассист в матче плей-офф Евро. На 51-й минуте матча против грузинской сборной он отдал результативную навесную передачу Фабиану Руису.



В момент отданной голевой передачи игроку было 16 лет и 357 дней. До этого момента рекорд принадлежал английскому полузащитнику Джуду Беллингему. Он сделал это на Евро-2020 в возрасте 18 лет и 4 дней.



Победитель этой пары выходит на Германию. Встреча 1/4 финала пройдет 5 июля.

🇪🇸 Lamine Yamal with wonderful assist on the night when he became youngest player to appear in a UEFA Euro knockout stage game. pic.twitter.com/4ErMD89rYr