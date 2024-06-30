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  4. Ямал – самый молодой ассистент Евро. Кому принадлежал предыдущий рекорд?
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 23:39 | Обновлено 01 июля 2024, 00:28
533
0

Ямал – самый молодой ассистент Евро. Кому принадлежал предыдущий рекорд?

Ламин отдал голевую передачу на Фабиана Руиса в матче Испания – Грузия

30 июня 2024, 23:39 | Обновлено 01 июля 2024, 00:28
533
0
Ямал – самый молодой ассистент Евро. Кому принадлежал предыдущий рекорд?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который отдал ассист в матче плей-офф Евро. На 51-й минуте матча против грузинской сборной он отдал результативную навесную передачу Фабиану Руису.

В момент отданной голевой передачи игроку было 16 лет и 357 дней. До этого момента рекорд принадлежал английскому полузащитнику Джуду Беллингему. Он сделал это на Евро-2020 в возрасте 18 лет и 4 дней.

Победитель этой пары выходит на Германию. Встреча 1/4 финала пройдет 5 июля.

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Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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