Ямал – самый молодой ассистент Евро. Кому принадлежал предыдущий рекорд?
Ламин отдал голевую передачу на Фабиана Руиса в матче Испания – Грузия
30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.
Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который отдал ассист в матче плей-офф Евро. На 51-й минуте матча против грузинской сборной он отдал результативную навесную передачу Фабиану Руису.
В момент отданной голевой передачи игроку было 16 лет и 357 дней. До этого момента рекорд принадлежал английскому полузащитнику Джуду Беллингему. Он сделал это на Евро-2020 в возрасте 18 лет и 4 дней.
Победитель этой пары выходит на Германию. Встреча 1/4 финала пройдет 5 июля.
🇪🇸 Lamine Yamal with wonderful assist on the night when he became youngest player to appear in a UEFA Euro knockout stage game. pic.twitter.com/4ErMD89rYr— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024
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