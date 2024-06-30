Чемпионат Европы30 июня 2024, 23:17 | Обновлено 30 июня 2024, 23:23
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ВИДЕО. Фабиан Руис с передачи Ямала ударом головой вывел Испанию вперед
На 51-й минуте испанская команда вышла вперед в игре 1/8 финала с Грузией
30 июня 2024, 23:17 | Обновлено 30 июня 2024, 23:23
146
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30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).
На 51-й минуте испанская команда вышла вперед. Гол ударом головой забил Фабиан Руис с передачи Ламина Ямаля (2:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии
ГОЛ! 2:1. Фабиан Руис, 51 мин.
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