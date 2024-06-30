ВИДЕО. Фабиан Руис с передачи Ямала ударом головой вывел Испанию вперед

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

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Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

На 51-й минуте испанская команда вышла вперед. Гол ударом головой забил Фабиан Руис с передачи Ламина Ямаля (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

ГОЛ! 2:1. Фабиан Руис, 51 мин.