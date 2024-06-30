Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне
1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда 28-я сеяная украинка сразится с Надей Подороской из Аргентины (№65 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №4. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№59 WTA) или Варварой Грачевой (№70 WTA).
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