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  4. Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
30 июня 2024, 23:52 | Обновлено 01 июля 2024, 00:20
62
0

Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне

30 июня 2024, 23:52 | Обновлено 01 июля 2024, 00:20
62
0
Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда 28-я сеяная украинка сразится с Надей Подороской из Аргентины (№65 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №4. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№59 WTA) или Варварой Грачевой (№70 WTA).

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Надя Подороска Даяна Ястремская смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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