Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда 28-я сеяная украинка сразится с Надей Подороской из Аргентины (№65 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №4. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№59 WTA) или Варварой Грачевой (№70 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ