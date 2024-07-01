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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 01:38 |
471
3

Еще один игрок Шахтера попрощался с клубом. Известно, куда может уйти

Алексей Кащук находился в системе донецкого клуба с 2011 по 2024 год

01 июля 2024, 01:38 |
471
3
Еще один игрок Шахтера попрощался с клубом. Известно, куда может уйти
ФК Шахтер. Алексей Кащук

24-летний украинский вингер Алексей Кащук попрощался с донецким «Шахтером» в социальных сетях.

«Спасибо, Шахтер ⚒️🧡🖤 2011-2024♾️», – написал Алексей.

Пресс-служба «горняков» пока что не объявила официально об уходе футболиста. Контракт Алексея с клубом истек 30 июня 2024 года, он покинул команду на правах свободного агента.

Кащук является воспитанником «Шахтера». Первый контракт с главной командой подписал в 2016 году, но так и не заиграл в составе донецкого коллектива. Всего за «горняков» он провел 12 поединков во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.

С 2019 по 2022 Алексей выступал на правах аренды за «Мариуполь», а с 2022 по 2023 віступал в аренде в «Сабахе».

Ранее сообщалось об интересе «Мальорки», «Герты», «Шальке», «Бохум», «Фортуны» и «Карабаха» к Кащуку. Также есть информация, что Алексей может подписать полноценный контракт с «Сабахом».

Ранее Sport.ua сообщал, что агент Олег Смалийчук предложил услуги Кащука «Мальорке», с которой футболист уже вел переговоры полгода назад, однако тогда до полноценного трансфера дело так и не дошло.

30 июня «Шахтер» объявил об уходе Ярослава Ракицкого.

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Алексей Кащук Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Даниил Агарков Источник: Instagram
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TolsTIyELF
Ничем не хуже Эгинальду. Переходи в Испанию, будешь клепать голы Реалу.
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0
UkrainianUPL
Прикро що не залишається в УПЛ. Дуже перспективний гравець. Підійшов би майбутнім грандам Поліссю або М1925
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0
OtsoCity
Дякуємо за все
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0
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