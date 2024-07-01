Еще один игрок Шахтера попрощался с клубом. Известно, куда может уйти
Алексей Кащук находился в системе донецкого клуба с 2011 по 2024 год
24-летний украинский вингер Алексей Кащук попрощался с донецким «Шахтером» в социальных сетях.
«Спасибо, Шахтер ⚒️🧡🖤 2011-2024♾️», – написал Алексей.
Пресс-служба «горняков» пока что не объявила официально об уходе футболиста. Контракт Алексея с клубом истек 30 июня 2024 года, он покинул команду на правах свободного агента.
Кащук является воспитанником «Шахтера». Первый контракт с главной командой подписал в 2016 году, но так и не заиграл в составе донецкого коллектива. Всего за «горняков» он провел 12 поединков во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.
С 2019 по 2022 Алексей выступал на правах аренды за «Мариуполь», а с 2022 по 2023 віступал в аренде в «Сабахе».
Ранее сообщалось об интересе «Мальорки», «Герты», «Шальке», «Бохум», «Фортуны» и «Карабаха» к Кащуку. Также есть информация, что Алексей может подписать полноценный контракт с «Сабахом».
Ранее Sport.ua сообщал, что агент Олег Смалийчук предложил услуги Кащука «Мальорке», с которой футболист уже вел переговоры полгода назад, однако тогда до полноценного трансфера дело так и не дошло.
30 июня «Шахтер» объявил об уходе Ярослава Ракицкого.
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