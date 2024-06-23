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  4. Смалийчук пробует трудоустроить хавбека Шахтера в Испании
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 10:39 |
1078
0

Смалийчук пробует трудоустроить хавбека Шахтера в Испании

У Алексея Кащука истекает контракт с «горняками»

23 июня 2024, 10:39 |
1078
0
Смалийчук пробует трудоустроить хавбека Шахтера в Испании
instagram.com/aleksey_kashchuk

23-летний вингер «Шахтера» Алексей Кащук действительно может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации источников Sport.ua, агент Олег Смалийчук предложил услуги Кащука «Мальорке», с которой футболист уже вел переговоры полгода назад, однако тогда до полноценного трансфера дело так и не дошло.

Если «Мальорка» сейчас изъявит желание подписать Кащука, то клубу придется пойти на расходы, связанные только с платежами за обучение футболиста. За трансфер хавбека платить не придется, так как его контракт с «Шахтером» истекает через неделю.

Помимо «Мальорки» услуги Кащука были предложены и другим клубам, в том числе в Германии.

Отметим, что Кащук сыграл за «Шахтер» 12 матчей (4 гола, 1 ассист) в сезоне-2023/24. После прихода на тренерский мостик «горняков» Марино Пушича вингер не играл, а впоследствии стало известно о его отказе продлевать контракт с украинским клубом.

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Алексей Кащук Мальорка Шахтер Донецк инсайд трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Олег Смалийчук
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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