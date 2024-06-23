Смалийчук пробует трудоустроить хавбека Шахтера в Испании
У Алексея Кащука истекает контракт с «горняками»
23-летний вингер «Шахтера» Алексей Кащук действительно может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.
По информации источников Sport.ua, агент Олег Смалийчук предложил услуги Кащука «Мальорке», с которой футболист уже вел переговоры полгода назад, однако тогда до полноценного трансфера дело так и не дошло.
Если «Мальорка» сейчас изъявит желание подписать Кащука, то клубу придется пойти на расходы, связанные только с платежами за обучение футболиста. За трансфер хавбека платить не придется, так как его контракт с «Шахтером» истекает через неделю.
Помимо «Мальорки» услуги Кащука были предложены и другим клубам, в том числе в Германии.
Отметим, что Кащук сыграл за «Шахтер» 12 матчей (4 гола, 1 ассист) в сезоне-2023/24. После прихода на тренерский мостик «горняков» Марино Пушича вингер не играл, а впоследствии стало известно о его отказе продлевать контракт с украинским клубом.
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