Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три клуба из Германии и Мальорка претендуют на игрока, покидающего Шахтер
Украина. Премьер лига
21 июня 2024, 20:48 |
1418
0

Три клуба из Германии и Мальорка претендуют на игрока, покидающего Шахтер

Алексей Кащук в начале июля получит статус свободного агента

21 июня 2024, 20:48 |
1418
0
Три клуба из Германии и Мальорка претендуют на игрока, покидающего Шахтер
shakhtar.com. Алексей Кащук (в центре)

23-летний вингер «Шахтера» Алексей Кащук в ближайшее время покинет донецкий клуб и получит статус свободного агента, после чего сможет самостоятельно распоряжаться своим будущим.

У Кащука истекает контракт с дончанами, и футболист уже контактирует с другими клубами, заинтересованными в его услугах.

В настоящий момент известно, что интерес к Кащуку проявляют немецкие «Герта», «Шальке» и «Бохум», а также испанская «Мальорка».

Клубы ведут переговоры как с окружением Алексея, так и непосредственно с самим футболистом.

Ранее Кащук подтвердил, что покинет «Шахтер» и объяснил, почему решил не продлевать контракт с «горняками».

По теме:
Перспективный нападающий Барселоны может стать одноклубником Мудрика
Траоре рассказал, почему не покинул Шахтер после начала войны
Милан нацелился на звезду Атлетико Мадрид
Алексей Кащук Шахтер Донецк Шальке Мальорка Герта Бохум трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Алексей Сливченко Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21 июня 2024, 18:29 18
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина

Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина

Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Футбол | 21 июня 2024, 17:50 226
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией

Команда Сергея Реброва остается в борьбе за путевку в плей-офф Евро-2024

ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука
Футбол | 21.06.2024, 18:16
ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука
ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Футбол | 21.06.2024, 18:30
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Украина стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Euro
Футбол | 21.06.2024, 20:03
Украина стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Euro
Украина стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Euro
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
21.06.2024, 07:11 3
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
20.06.2024, 11:43 9
Бокс
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
20.06.2024, 07:18 37
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 2
Бокс
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
20.06.2024, 11:00 8
Футбол
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
21.06.2024, 07:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем