Три клуба из Германии и Мальорка претендуют на игрока, покидающего Шахтер

23-летний вингер «Шахтера» Алексей Кащук в ближайшее время покинет донецкий клуб и получит статус свободного агента, после чего сможет самостоятельно распоряжаться своим будущим.

У Кащука истекает контракт с дончанами, и футболист уже контактирует с другими клубами, заинтересованными в его услугах.

В настоящий момент известно, что интерес к Кащуку проявляют немецкие «Герта», «Шальке» и «Бохум», а также испанская «Мальорка».

Клубы ведут переговоры как с окружением Алексея, так и непосредственно с самим футболистом.

Ранее Кащук подтвердил, что покинет «Шахтер» и объяснил, почему решил не продлевать контракт с «горняками».