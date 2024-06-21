Три клуба из Германии и Мальорка претендуют на игрока, покидающего Шахтер
Алексей Кащук в начале июля получит статус свободного агента
23-летний вингер «Шахтера» Алексей Кащук в ближайшее время покинет донецкий клуб и получит статус свободного агента, после чего сможет самостоятельно распоряжаться своим будущим.
У Кащука истекает контракт с дончанами, и футболист уже контактирует с другими клубами, заинтересованными в его услугах.
В настоящий момент известно, что интерес к Кащуку проявляют немецкие «Герта», «Шальке» и «Бохум», а также испанская «Мальорка».
Клубы ведут переговоры как с окружением Алексея, так и непосредственно с самим футболистом.
Ранее Кащук подтвердил, что покинет «Шахтер» и объяснил, почему решил не продлевать контракт с «горняками».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина
Команда Сергея Реброва остается в борьбе за путевку в плей-офф Евро-2024