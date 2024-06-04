Кащук подтвердил, что покинет Шахтер и объяснил, почему не продлил контракт

Полузащитник «Шахтера» Алексей Кащук подтвердил информацию в СМИ о том, что в летнее трансферное окно он покинет донецкий клуб на правах свободного агента.

«Контракт истекает через месяц. Продолжать его я не буду и уже веду переговоры с другими клубами. Думаю, скоро все прояснится. Пока не хочу говорить», – сказал Кащук.

Также хавбек объяснил, почему не пожелал продлевать трудовое соглашение с «горняками»: «Я хочу играть в Европе».

И рассказал, какие у него были варианты ранее, а еще подтвердил, что был лишен возможности тренироваться с командой из-за своей позиции, хотя и не знает, кто конкретно в «Шахтере» принял такое решение.

«Из всех вариантов меня устраивала только «Мальорка», но там все сорвалось. Остальные варианты меня не очень привлекали, поэтому и не захотел [переходить]. Конечно, я бы хотел тренироваться с командой, но мне позвонили по телефону и сказали, что меня на сборы не берут. После этого со мной никто никогда больше не связывался из «Шахтера». Не знаю, чье это было решение, наверное, общее», – заключил Кащук.

В сезоне-2023/24 Кащук сыграл 12 официальных матчей за «Шахтер», в которых отличился 4 голами и 1 ассистом. После увольнения Патрика ван Леувена с поста главного тренера «горняков» хавбек на поле более не появлялся.