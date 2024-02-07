Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги
Алексей Кащук 31 января должен был перейти в «Мальорку»
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук в последний день зимнего трансферного окна должен был перейти в испанскую «Мальорку», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 31 января клубы уже имели договоренность по трансферу 23-летнего футболиста, но в последний момент «Мальорка» вышла из переговоров. Точные причины такого решения остаются неизвестными.
В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Алексеем Кащуком интересуется сербский «Партизан».
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