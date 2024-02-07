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  4. Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги
Испания
07 февраля 2024, 17:51 |
2207
7

Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги

Алексей Кащук 31 января должен был перейти в «Мальорку»

07 февраля 2024, 17:51 |
2207
7
Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги
ФК Шахтер. Алексей Кащук

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук в последний день зимнего трансферного окна должен был перейти в испанскую «Мальорку», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 31 января клубы уже имели договоренность по трансферу 23-летнего футболиста, но в последний момент «Мальорка» вышла из переговоров. Точные причины такого решения остаются неизвестными.

В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алексеем Кащуком интересуется сербский «Партизан».

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Алексей Кащук Шахтер Донецк Мальорка трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 7
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Alehandro
мав перейти в «Мальорку», але в «Мальорці» про це не знали...)
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+2
Sashko57
Скоро усі в перемовинах з Шахтарем в останню мить будуть робити ноги.
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+1
AK.228
Эх…. Було б непогано 
Ответить
0
Gargantua
а сумма?
Ответить
0
Умник
Огонь
Ответить
0
mrrobot
Хороший трансфер буде
Ответить
-2
Александр
Такое количество переговоров якобы сорвалось.Может это обычные консультации клубов 
Ответить
-2
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