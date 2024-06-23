Источник: немецкий клуб активно интересуется полузащитником Шахтера

Дюссельдорфская «Фортуна» активно интересуется украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Алексеем Кащуком, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, представители немецкого клуба уже контактировали с 23-летним футболистом, чей контракт с «горняками» истекает в конце июня этого года.

«Фортуна» в сезоне 2023/24 заняла третье место во втором дивизионе Германии, но добыть путевку в Бундеслигу не сумела, проиграв «Бохуму» в стыковых матчах.

Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что агент Алексея Кащук пытается трудоустроить своего клиента в «Мальерке».