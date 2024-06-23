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  4. Источник: немецкий клуб активно интересуется полузащитником Шахтера
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 15:01 |
1977
3

Источник: немецкий клуб активно интересуется полузащитником Шахтера

Алексей Кащук может стать игроком «Фортуны»

23 июня 2024, 15:01 |
1977
3
Источник: немецкий клуб активно интересуется полузащитником Шахтера
ФК Шахтер. Алексей Кащук

Дюссельдорфская «Фортуна» активно интересуется украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Алексеем Кащуком, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, представители немецкого клуба уже контактировали с 23-летним футболистом, чей контракт с «горняками» истекает в конце июня этого года.

«Фортуна» в сезоне 2023/24 заняла третье место во втором дивизионе Германии, но добыть путевку в Бундеслигу не сумела, проиграв «Бохуму» в стыковых матчах.

Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что агент Алексея Кащук пытается трудоустроить своего клиента в «Мальерке».

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Алексей Кащук Фортуна Дюссельдорф Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Legioners.ua
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Комментарии 3
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Умник
Смотрел стыки.
Удивительным образом не прошли Бохум.
Усиление.
Удачи Лехе.
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+2
Saar
Вже, навіть, якийсь Кащук, про якого вперше чую, а Судаковим-ніхто
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+1
Falko
Господи, "новий судаков", уся Європа хоче Кащука. В Німеччину його теж Смалійчук продає, чи об'явилися конкуренти на донецький смарагдовий угольок? )
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0
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