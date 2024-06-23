Источник: немецкий клуб активно интересуется полузащитником Шахтера
Алексей Кащук может стать игроком «Фортуны»
Дюссельдорфская «Фортуна» активно интересуется украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Алексеем Кащуком, сообщает издание Legioners.ua.
По информации источника, представители немецкого клуба уже контактировали с 23-летним футболистом, чей контракт с «горняками» истекает в конце июня этого года.
«Фортуна» в сезоне 2023/24 заняла третье место во втором дивизионе Германии, но добыть путевку в Бундеслигу не сумела, проиграв «Бохуму» в стыковых матчах.
Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что агент Алексея Кащук пытается трудоустроить своего клиента в «Мальерке».
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