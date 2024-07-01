Гений Джуд, вылет Сакартвело, Ракицкий ушел, апдейты по Мудрику и Лунину

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 июня.

1А. Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала

Англичане были близки к провалу

1Б. Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

1В. Гарет САУТГЕЙТ: «Это старомодно – длинное забрасывание мяча вперед»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу над Словакией

2А. Пропустили и разгромили. Испания уверенно разобралась с Грузией

Команда Луиса де ла Фуэнте одержала волевую победу в 1/8 финала Евро-2024

2Б. Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024

2В. «Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании

Вилли Саньоль прокомментировал вылет команды из Евро-2024

2Г. Испания против Германии. Определены 4 четвертьфиналиста Евро-2024

Матч между Испанией и Германией пройдет 5 июля в 19:00 в немецком Штутгарте

3А. Драма на Копа Америка. У Мексики украли пенальти на 90+9-й? Итоги группы В

В плей-офф соревнований пробились Венесуэла и Эквадор, Мексика и Ямайка вылетели

3Б. С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024

Лео Месси и компания встретятся с Эквадором, а Венесуэла проведет поединок с Канадой

4А. Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?

Лондонцы не планируют продавать вингера

4Б. Лунин покинет Реал? Обнародована позиция клуба после игры Андрея на Евро

Контракт украинского голкипера с королевским клубом рассчитан до лета 2025 года

4В. Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо

Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам

5А. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»

Опытный защитник простился с болельщиками

5Б. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сообщил об уходе Ракицкого

Ярослав выступал за основную команду донецкого клуба на протяжении 12 сезонов

5В. Еще один игрок Шахтера попрощался с клубом. Известно, куда может уйти

Алексей Кащук находился в системе донецкого клуба с 2011 по 2024 год

6. Невероятная драма в Австрии! Авария Ферстаппена и Норриса, победа Расселла

Мерседес воспользовался ошибками соперников

7А. Тео Лопес защитил пояс WBO. Разгромил Клаггетта, но удосрочить не сумел

Перевес американца оказался огромным, и это его 21-я победа на профи-ринге

7Б. Алекс Перейра во второй раз нокаутировал Прохазку и остается чемпионом UFC

Как и в ноябре 2023 года, бразилец завершил поединок во втором раунде

7В. Джесси Родригес нокаутировал Хуана Франсиско Эстраду и завоевал пояс WBC

В 7-м раунде американец финишировал мексиканца ударом по корпусу

8. Трубин отреагировал на новость, что Бенфика не отпустит его на Олимпиаду

Анатолий подтвердил, что не поедет на Олимпийские игры 2024 в Париж

9. Сегодня – последний день действия Annexe 7. ФИФА о продлении не сообщала

Не стоит исключать, что в Международной федерации снова начнут писать правила «по ходу пьесы»

10А. Символическая сборная из игроков, которые никогда не выигрывали Евро

Это лишь одна из возможных версий, однако вполне заслуживающая вашего внимания…

10Б. Теофимо победил, но не удивил. Лопес никак не вернется к эпохе перфомансов

Возможно, старого-доброго американца уже никогда не будет?

10В. Родригес съел Эстраду. Судьи разочаровали, но Джесси не дал им шанса

Очередной топ-бой от молодого американца

10Г. Рекордное представительство Украины, Синнер vs Алькарас, приятный жребий

Превью к Уимблдонскому турниру