Символическая сборная из игроков, которые никогда не выигрывали Евро
Это лишь одна из возможных версий, однако вполне заслуживающая вашего внимания…
Победа на чемпионате Европы сама по себе не делает легендарным того или иного футболиста. Безусловно, чтобы о тебе помнили следующие поколения, придется как следует попахать, причем не только в национальной сборной, но и на клубном уровне. Однако – что важно – без громких трофеев даже самый яркий в индивидуальном плане игрок все равно будет выглядеть в какой-то степени неудачником. Таким себе Неверкузеном, если проводить параллели с клубными делами.
Нет сомнений, что в истории футбола было множество очень и очень сильных игроков, которые так и не выигрывали чемпионат Европы. И сегодня мы предлагаем вам одну из множества возможных версий символической сборной, составленной из игроков, так и не становившихся чемпионами континента…
А наиболее активным, эрудированным и внимательным читателям мы предлагаем, при желании, поделиться своей версией с нами и другими посетителями Sport.ua в комментариях.
Мануэль Нойер
Гражданство: Германия
Матчей за сборную: 121
Мануэль Нойер – это больше, чем просто вратарь. Воспитаннику академии «Шальке», который стал истинной звездой мирового футбола в мюнхенской «Баварии», посчастливилось по-настоящему изменить представления о современном голкипере. Нойер – это тот человек, который на футбольном поле не только является классическим стражем ворот, но и великолепно работает ногами, взаимодействует с партнерами, причем не только по линии обороны, но и посредством паса напрямую контактирует с игроками атаки. Передачи от Мануэля способны приводить в замешательство команду-соперницу, а для форвардов сборной Германии они являются отличной возможностью быстро завершать атаки результативными ударами.
В 2014 году Нойер со сборной Германии выиграл чемпионат мира, однако на континентальных первенствах немцы с Мануэлем не проходили дальше полуфинала. Эта «остановка» была для них конечной в 2012 и 2016 годах, а на Евро-2020 сборная Германии и вовсе вылетела от Англии уже в 1/8 финала. Потому для 38-летнего Нойера текущий чемпионат Европы является, очевидно, последним шансом исправить ситуацию и все-таки пополнить почетным трофеем свою и без того солидную коллекцию футбольных наград.
Филипп Лам
Гражданство: Германия
Матчей за сборную: 113
Голов за сборную: 5
Филипп Лам в начале карьеры нередко играл на позиции полузащитника, однако со временем окончательно переквалифицировался в крайнего защитника и это принесло ему славу не только в «Баварии», но и в национальной сборной Германии. На клубном уровне Филипп выиграл практически все, что только требовалось, чтобы быть в когорте избранных – восемь побед в чемпионате Германии, выигрыш Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира… Добавьте к этому победу на чемпионате мира-2014 с немецкой сборной и 113 матчей за «Бундестим», и вы получите картину едва ли не идеального правого защитника в мировом футболе последних нескольких десятков лет как минимум.
Однако чемпионат Европы Ламу, как и Нойеру, так и не покорился. Что правда, в отличие от Мануэля, Филиппу посчастливилось напрямую оспаривать трофей – в 2008 году Лам и немецкая сборная вышли в финал чемпионата Европы, который проходил в Австрии и Швейцарии, однако там немцы все-таки минимально проиграли абсолютно великолепной, если не сказать величественной в те годы Испании (0:1).
Рио Фердинанд
Гражданство: Англия
Матчей за сборную: 81
Голов за сборную: 3
Рио Фердинанд – истинная легенда английского футбола «нулевых» и самого начала «десятых» годов нынешнего столетия. В составе «Манчестер Юнайтед» этот неуступчивый и агрессивный центрбек шесть раз побеждал в Премьер-лиге, а также, как и Лам, становился триумфатором Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
А вот на международном уровне Фердинанду посчастливилось значительно меньше, чем Нойеру или Ламу. Если немцы в 2014 году становились чемпионами мира, то Рио с «тремя львами» своими наивысшим достижением может считать четвертьфиналы на мировых первенствах в 2002 и 2006 годах. А на Евро, что интересно, Фердинанд и вовсе никогда в карьере так и не играл. В 2000 году его банально не включили в заявку, в 2004-м Рио пропускал турнир из-за допинговой дисквалификации, а на Евро-2008 англичане попросту не смогли квалифицироваться…
Паоло Мальдини
Гражданство: Италия
Матчей за сборную: 126
Голов за сборную: 7
Паоло Мальдини на клубном уровне – это представитель легендарной касты one-club man – футболистов, которые провели всю свою профессиональную карьеру в одной команде. Для Мальдини таковой оказался «Милан», с которым защитнику посчастливилось стать истинной легендой, выиграв семь чемпионатов Италии, пять розыгрышей Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, а также целую массу менее значимых, но также весьма почетных трофеев.
Мальдини – это еще и большой универсал, который был в состоянии одинаково успешно закрыть как позицию на левом фланге, так и в центре обороны. Везде он выглядел как глыба, а легко пройти его не удавалось даже самым выдающимся игрокам атаки тех лет. Впрочем, на международном уровне разжиться трофеями Паоло так и не посчастливилось. В частности, на чемпионатах Европы он провел 13 официальных поединков. Максимальное достижение – финал Евро-2000, в котором «Скуадра Адзурра» проиграла Франции, а Мальдини был капитаном своей команды…
Эшли Коул
Гражданство: Англия
Матчей за сборную: 107
Эшли Коулу, который умело действовал на левом фланге обороны, удалось стать легендарной фигурой в истории «Арсенала» и «Челси». С «канонирами» он дважды выигрывал Премьер-лигу, а с «синими» добавил в коллекцию третий чемпионский титул, а также – победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Однако на международном уровне Коул, как и вся сборная Англии тех лет, был отнюдь не так успешен. Эшли, который прекрасно справлялся как с оборонительными функциями, так и качественно подключался к атакам своей команды по флангу, сыграл 107 поединков за «трех львов». Восемь из них пришлись на финальные части континентальных первенств, однако и в 2004 и в 2012 годах островитяне неизменно останавливались в четвертьфиналах.
Стивен Джеррард
Гражданство: Англия
Матчей за сборную: 114
Голов за сборную: 21
Не менее культовой фигурой для английского футбола в «нулевых» и первой половине «десятых» годов нынешнего столетия является центральный хавбек Стивен Джеррард. Воспитанник «Ливерпуля» посвятил лучшие годы своей карьеры «красным», где являлся капитаном и идолом для болельщиков. В 2001 году мерсисайдцы выиграли Кубок УЕФА, а в 2005-м стали обладателями главного трофея континентального клубного футбола – Лиги чемпионов.
А вот в английской Премьер-лиге Джеррард с «Ливерпулем» так и не побеждал. Равно как не везло Стивену и на международном уровне с «тремя львами». В общей сложности в рамках финальных частей чемпионатов Европы Джеррард провел 9 матчей, приняв участие в Евро-2000, Евро-2004 и Евро-2012. Однако потолком для островитян оказалась стадия четвертьфинала… А Джеррард, несмотря на свою уникальность и даже абсолютную феноменальность в «Ливерпуле», в национальной команде так и не сумел наладить должную «химию» с другими английскими «центурионами» тех лет – Полом Скоулзом и Фрэнком Лэмпардом.
Фрэнк Лэмпард
Гражданство: Англия
Матчей за сборную: 106
Голов за сборную: 29
К слову, обойти вниманием персону Фрэнка Лэмпарда в аспекте ключевого критерия набора персонала для нашей сегодняшней символической сборной также практически невозможно. Все потому, что Лэмпард – это еще один абсолютный гений английского футбола «нулевых» и начала «десятых» лет нынешнего столетия. Однако, как и в случае с Фердинандом, Коулом и Джеррардом, он преуспел исключительно на клубном уровне: становился трехкратным чемпионом Премьер-лиги с «Челси», выигрывал с «синими» Лигу чемпионов…
А вот со сборной Англии Лэмпард, хоть и провел за «трех львов» более сотни поединков и забил под три десятка мячей, ничего существенного так и не выиграл. На чемпионатах Европы, в частности, Фрэнк сыграл только четыре матча – все на Евро-2004, причем тогда он отличился в них аж тремя забитыми мячами. Но Англия все равно выбыла уже в четвертьфинале, проиграв по пенальти португальцам. На Евро-2008, как уже упоминалось, островитяне не смогли квалифицироваться, а на Евро-2012 Лэмпард не смог поехать из-за травмы бедра…
Кевин Де Брюйне
Гражданство: Бельгия
Матчей за сборную: 102
Голов за сборную: 27
Гениальный Кевин Де Брюйне был, пожалуй, ключевой фигурой «золотого» поколения в сборной Бельгии, расцвет которого пришелся на 2016-2022 годы. Однако «красные дьяволы», как и англичане, у которых также подобралось свое «золотое» поколение с Фердинандом, Джеррардом и Лэмпардом, так и не смогли оправдать ожидания и реализовать весь свой потенциал.
И если на клубном уровне Де Брюйне способен похвастаться победой в Лиге чемпионов, шестью титулами чемпиона Англии, триумфом на клубном чемпионате мира, то вот со сборной Бельгии выиграть что-то значимое Кевину так и не повезло. Наивысшим достижением бельгийцев на чемпионатах Европы с Де Брюйне в составе являются два четвертьфинала – на Евро-2016 и Евро-2020. Впрочем, Кевин и сотоварищи имеют амбиции все-таки достичь успеха на Евро-2024, хотя на этот раз даже самые преданные их болельщики вряд ли верят в способность «красных дьяволов» стать лучшей командой турнира.
Гарет Бэйл
Гражданство: Уэльс
Матчей за сборную: 111
Голов за сборную: 40
Гарету Бэйлу удалось затмить в истории сборной Уэльса даже таких легендарных личностей как Иан Раш и Райан Гиггз, а еще валлиец какое-то время удерживал за собой рекорд самого дорогостоящего футболиста мирового футбола, ведь в начале сентября 2013-го мадридский «Реал» заплатил за его трансфер «Тоттенхэму» 101 миллион евро. И в составе «бланкос» Бэйл выиграл все, что только душа могла пожелать – пять розыгрышей Лиги чемпионов, три чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира.
Но это было на клубном уровне. В составе национальной сборной Уэльса в карьере Бэйла все складывалось куда менее пафосно – он сыграл 111 матчей, но лишь раз поучаствовал в финальной части чемпионата мира, и дважды был на континентальных первенствах. Причем на Евро Гарет в общей сложности сыграл 10 матчей, в которых записал в актив 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. А наивысшее достижение валлийцев – это и вовсе полуфинал Евро-2016, того самого, на котором сборная Украины опозорилась по всем статьям…
Эйсебио
Гражданство: Португалия
Матчей за сборную: 64
Голов за сборную: 41
До появления на небосводе Криштиану Роналду именно Эйсебио был главной звездой в истории португальского футбола. Футболист мозамбикского происхождения стал истинной легендой для «Бенфики», с которой выигрывал Кубок европейских чемпионов, стал 11-кратным чемпионом Португалии, а в 1965 году был признан лучшим футболистом планеты и получил «Золотой мяч» от France Football.
В 1966 году сборная Португалии с Эйсебио в составе стала «бронзовым» призером чемпионата мира, который состоялся в Англии. А вот на чемпионатах Европы звездному форварду «Бенфики» сыграть так и не удалось. Португальцы впервые сумели квалифицироваться в финальную часть континентального первенства лишь в 1984 году – спустя одиннадцать лет после того, как Эйсебио завершил выступления за национальную сборную…
Килиан Мбаппе
Гражданство: Франция
Матчей за сборную: 79
Голов за сборную: 47
25-летний Килиан Мбаппе – капитан и живая легенда нынешнего состава сборной Франции. Этот невероятно талантливый форвард выиграл все, что только можно было на родине с «Монако», а затем и с «Пари Сен-Жермен», и лишь летом 2024-го наконец-то принял решение покинуть Лигу 1, подписав контракт с «Реалом». В Мадриде Килиан, как и когда-то Бэйл и многие другие футболисты, получит реальную возможность войти в «пантеон избранных» – туда, куда пускают только воистину великих победителей.
А Мбаппе пока не выигрывал даже Лигу чемпионов, хотя со сборной Франции в 2018 году побеждал на чемпионате мира, что, безусловно, делает его фигуру еще более значимой. Впрочем, на континентальных первенствах Франция не побеждала с 2000 года, хотя и была близка к триумфу на домашнем первенстве 2016-го, но в финале проиграла португальцам. Но на том турнире Мбаппе не играл и, что интересно, он пока вообще еще не забивал в финальных частях чемпионата Европы…
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