Символическая сборная из игроков, которые никогда не выигрывали Евро

Победа на чемпионате Европы сама по себе не делает легендарным того или иного футболиста. Безусловно, чтобы о тебе помнили следующие поколения, придется как следует попахать, причем не только в национальной сборной, но и на клубном уровне. Однако – что важно – без громких трофеев даже самый яркий в индивидуальном плане игрок все равно будет выглядеть в какой-то степени неудачником. Таким себе Неверкузеном, если проводить параллели с клубными делами.

Нет сомнений, что в истории футбола было множество очень и очень сильных игроков, которые так и не выигрывали чемпионат Европы. И сегодня мы предлагаем вам одну из множества возможных версий символической сборной, составленной из игроков, так и не становившихся чемпионами континента…

А наиболее активным, эрудированным и внимательным читателям мы предлагаем, при желании, поделиться своей версией с нами и другими посетителями Sport.ua в комментариях.

Мануэль Нойер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Гражданство: Германия

Матчей за сборную: 121

Мануэль Нойер – это больше, чем просто вратарь. Воспитаннику академии «Шальке», который стал истинной звездой мирового футбола в мюнхенской «Баварии», посчастливилось по-настоящему изменить представления о современном голкипере. Нойер – это тот человек, который на футбольном поле не только является классическим стражем ворот, но и великолепно работает ногами, взаимодействует с партнерами, причем не только по линии обороны, но и посредством паса напрямую контактирует с игроками атаки. Передачи от Мануэля способны приводить в замешательство команду-соперницу, а для форвардов сборной Германии они являются отличной возможностью быстро завершать атаки результативными ударами.

В 2014 году Нойер со сборной Германии выиграл чемпионат мира, однако на континентальных первенствах немцы с Мануэлем не проходили дальше полуфинала. Эта «остановка» была для них конечной в 2012 и 2016 годах, а на Евро-2020 сборная Германии и вовсе вылетела от Англии уже в 1/8 финала. Потому для 38-летнего Нойера текущий чемпионат Европы является, очевидно, последним шансом исправить ситуацию и все-таки пополнить почетным трофеем свою и без того солидную коллекцию футбольных наград.

Филипп Лам

Гражданство: Германия

Матчей за сборную: 113

Голов за сборную: 5

Филипп Лам в начале карьеры нередко играл на позиции полузащитника, однако со временем окончательно переквалифицировался в крайнего защитника и это принесло ему славу не только в «Баварии», но и в национальной сборной Германии. На клубном уровне Филипп выиграл практически все, что только требовалось, чтобы быть в когорте избранных – восемь побед в чемпионате Германии, выигрыш Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира… Добавьте к этому победу на чемпионате мира-2014 с немецкой сборной и 113 матчей за «Бундестим», и вы получите картину едва ли не идеального правого защитника в мировом футболе последних нескольких десятков лет как минимум.

Однако чемпионат Европы Ламу, как и Нойеру, так и не покорился. Что правда, в отличие от Мануэля, Филиппу посчастливилось напрямую оспаривать трофей – в 2008 году Лам и немецкая сборная вышли в финал чемпионата Европы, который проходил в Австрии и Швейцарии, однако там немцы все-таки минимально проиграли абсолютно великолепной, если не сказать величественной в те годы Испании (0:1).

Рио Фердинанд

Гражданство: Англия

Матчей за сборную: 81

Голов за сборную: 3

Рио Фердинанд – истинная легенда английского футбола «нулевых» и самого начала «десятых» годов нынешнего столетия. В составе «Манчестер Юнайтед» этот неуступчивый и агрессивный центрбек шесть раз побеждал в Премьер-лиге, а также, как и Лам, становился триумфатором Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

А вот на международном уровне Фердинанду посчастливилось значительно меньше, чем Нойеру или Ламу. Если немцы в 2014 году становились чемпионами мира, то Рио с «тремя львами» своими наивысшим достижением может считать четвертьфиналы на мировых первенствах в 2002 и 2006 годах. А на Евро, что интересно, Фердинанд и вовсе никогда в карьере так и не играл. В 2000 году его банально не включили в заявку, в 2004-м Рио пропускал турнир из-за допинговой дисквалификации, а на Евро-2008 англичане попросту не смогли квалифицироваться…

Паоло Мальдини

Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Гражданство: Италия

Матчей за сборную: 126

Голов за сборную: 7

Паоло Мальдини на клубном уровне – это представитель легендарной касты one-club man – футболистов, которые провели всю свою профессиональную карьеру в одной команде. Для Мальдини таковой оказался «Милан», с которым защитнику посчастливилось стать истинной легендой, выиграв семь чемпионатов Италии, пять розыгрышей Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, а также целую массу менее значимых, но также весьма почетных трофеев.

Мальдини – это еще и большой универсал, который был в состоянии одинаково успешно закрыть как позицию на левом фланге, так и в центре обороны. Везде он выглядел как глыба, а легко пройти его не удавалось даже самым выдающимся игрокам атаки тех лет. Впрочем, на международном уровне разжиться трофеями Паоло так и не посчастливилось. В частности, на чемпионатах Европы он провел 13 официальных поединков. Максимальное достижение – финал Евро-2000, в котором «Скуадра Адзурра» проиграла Франции, а Мальдини был капитаном своей команды…

Эшли Коул

Гражданство: Англия

Матчей за сборную: 107

Эшли Коулу, который умело действовал на левом фланге обороны, удалось стать легендарной фигурой в истории «Арсенала» и «Челси». С «канонирами» он дважды выигрывал Премьер-лигу, а с «синими» добавил в коллекцию третий чемпионский титул, а также – победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Однако на международном уровне Коул, как и вся сборная Англии тех лет, был отнюдь не так успешен. Эшли, который прекрасно справлялся как с оборонительными функциями, так и качественно подключался к атакам своей команды по флангу, сыграл 107 поединков за «трех львов». Восемь из них пришлись на финальные части континентальных первенств, однако и в 2004 и в 2012 годах островитяне неизменно останавливались в четвертьфиналах.

Стивен Джеррард

Гражданство: Англия

Матчей за сборную: 114

Голов за сборную: 21

Не менее культовой фигурой для английского футбола в «нулевых» и первой половине «десятых» годов нынешнего столетия является центральный хавбек Стивен Джеррард. Воспитанник «Ливерпуля» посвятил лучшие годы своей карьеры «красным», где являлся капитаном и идолом для болельщиков. В 2001 году мерсисайдцы выиграли Кубок УЕФА, а в 2005-м стали обладателями главного трофея континентального клубного футбола – Лиги чемпионов.

А вот в английской Премьер-лиге Джеррард с «Ливерпулем» так и не побеждал. Равно как не везло Стивену и на международном уровне с «тремя львами». В общей сложности в рамках финальных частей чемпионатов Европы Джеррард провел 9 матчей, приняв участие в Евро-2000, Евро-2004 и Евро-2012. Однако потолком для островитян оказалась стадия четвертьфинала… А Джеррард, несмотря на свою уникальность и даже абсолютную феноменальность в «Ливерпуле», в национальной команде так и не сумел наладить должную «химию» с другими английскими «центурионами» тех лет – Полом Скоулзом и Фрэнком Лэмпардом.

Фрэнк Лэмпард

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Гражданство: Англия

Матчей за сборную: 106

Голов за сборную: 29

К слову, обойти вниманием персону Фрэнка Лэмпарда в аспекте ключевого критерия набора персонала для нашей сегодняшней символической сборной также практически невозможно. Все потому, что Лэмпард – это еще один абсолютный гений английского футбола «нулевых» и начала «десятых» лет нынешнего столетия. Однако, как и в случае с Фердинандом, Коулом и Джеррардом, он преуспел исключительно на клубном уровне: становился трехкратным чемпионом Премьер-лиги с «Челси», выигрывал с «синими» Лигу чемпионов…

А вот со сборной Англии Лэмпард, хоть и провел за «трех львов» более сотни поединков и забил под три десятка мячей, ничего существенного так и не выиграл. На чемпионатах Европы, в частности, Фрэнк сыграл только четыре матча – все на Евро-2004, причем тогда он отличился в них аж тремя забитыми мячами. Но Англия все равно выбыла уже в четвертьфинале, проиграв по пенальти португальцам. На Евро-2008, как уже упоминалось, островитяне не смогли квалифицироваться, а на Евро-2012 Лэмпард не смог поехать из-за травмы бедра…

Кевин Де Брюйне

Гражданство: Бельгия

Матчей за сборную: 102

Голов за сборную: 27

Гениальный Кевин Де Брюйне был, пожалуй, ключевой фигурой «золотого» поколения в сборной Бельгии, расцвет которого пришелся на 2016-2022 годы. Однако «красные дьяволы», как и англичане, у которых также подобралось свое «золотое» поколение с Фердинандом, Джеррардом и Лэмпардом, так и не смогли оправдать ожидания и реализовать весь свой потенциал.

И если на клубном уровне Де Брюйне способен похвастаться победой в Лиге чемпионов, шестью титулами чемпиона Англии, триумфом на клубном чемпионате мира, то вот со сборной Бельгии выиграть что-то значимое Кевину так и не повезло. Наивысшим достижением бельгийцев на чемпионатах Европы с Де Брюйне в составе являются два четвертьфинала – на Евро-2016 и Евро-2020. Впрочем, Кевин и сотоварищи имеют амбиции все-таки достичь успеха на Евро-2024, хотя на этот раз даже самые преданные их болельщики вряд ли верят в способность «красных дьяволов» стать лучшей командой турнира.

Гарет Бэйл

Гражданство: Уэльс

Матчей за сборную: 111

Голов за сборную: 40

Гарету Бэйлу удалось затмить в истории сборной Уэльса даже таких легендарных личностей как Иан Раш и Райан Гиггз, а еще валлиец какое-то время удерживал за собой рекорд самого дорогостоящего футболиста мирового футбола, ведь в начале сентября 2013-го мадридский «Реал» заплатил за его трансфер «Тоттенхэму» 101 миллион евро. И в составе «бланкос» Бэйл выиграл все, что только душа могла пожелать – пять розыгрышей Лиги чемпионов, три чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира.

Но это было на клубном уровне. В составе национальной сборной Уэльса в карьере Бэйла все складывалось куда менее пафосно – он сыграл 111 матчей, но лишь раз поучаствовал в финальной части чемпионата мира, и дважды был на континентальных первенствах. Причем на Евро Гарет в общей сложности сыграл 10 матчей, в которых записал в актив 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. А наивысшее достижение валлийцев – это и вовсе полуфинал Евро-2016, того самого, на котором сборная Украины опозорилась по всем статьям…

Эйсебио

Getty Images/Global Images Ukraine. Эйсебио

Гражданство: Португалия

Матчей за сборную: 64

Голов за сборную: 41

До появления на небосводе Криштиану Роналду именно Эйсебио был главной звездой в истории португальского футбола. Футболист мозамбикского происхождения стал истинной легендой для «Бенфики», с которой выигрывал Кубок европейских чемпионов, стал 11-кратным чемпионом Португалии, а в 1965 году был признан лучшим футболистом планеты и получил «Золотой мяч» от France Football.

В 1966 году сборная Португалии с Эйсебио в составе стала «бронзовым» призером чемпионата мира, который состоялся в Англии. А вот на чемпионатах Европы звездному форварду «Бенфики» сыграть так и не удалось. Португальцы впервые сумели квалифицироваться в финальную часть континентального первенства лишь в 1984 году – спустя одиннадцать лет после того, как Эйсебио завершил выступления за национальную сборную…

Килиан Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Гражданство: Франция

Матчей за сборную: 79

Голов за сборную: 47

25-летний Килиан Мбаппе – капитан и живая легенда нынешнего состава сборной Франции. Этот невероятно талантливый форвард выиграл все, что только можно было на родине с «Монако», а затем и с «Пари Сен-Жермен», и лишь летом 2024-го наконец-то принял решение покинуть Лигу 1, подписав контракт с «Реалом». В Мадриде Килиан, как и когда-то Бэйл и многие другие футболисты, получит реальную возможность войти в «пантеон избранных» – туда, куда пускают только воистину великих победителей.

А Мбаппе пока не выигрывал даже Лигу чемпионов, хотя со сборной Франции в 2018 году побеждал на чемпионате мира, что, безусловно, делает его фигуру еще более значимой. Впрочем, на континентальных первенствах Франция не побеждала с 2000 года, хотя и была близка к триумфу на домашнем первенстве 2016-го, но в финале проиграла португальцам. Но на том турнире Мбаппе не играл и, что интересно, он пока вообще еще не забивал в финальных частях чемпионата Европы…