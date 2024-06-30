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  4. Трубин отреагировал на новость, что Бенфика не отпустит его на Олимпиаду
Молодежные турниры
30 июня 2024, 18:20 |
1526
4

Трубин отреагировал на новость, что Бенфика не отпустит его на Олимпиаду

Анатолий подтвердил, что не поедет на Олимпийские игры 2024 в Париж

30 июня 2024, 18:20 |
1526
4
Трубин отреагировал на новость, что Бенфика не отпустит его на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22-летний украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на новость о том, что руководство команды не отпустит его на Олимпийские Игры 2024, которые пройдут в Париже (Франция):

«Я не еду на Олимпиаду», – заявил Трубин.

У главного тренера олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня остаются 3 кандидата на позицию вратаря: Кирилл Фесюн из «Шахтера», Георгий Ермаков из «Александрии» и Яков Кинарейкин из «Днепра-1». По Руслану Нещерету киевское «Динамо» пока что не приняло решение.

Украинцы на Играх выступят в квартете B с Аргентиной, Марокко и Ираком. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Олексій Коваль
Можу зрозуміти Бенфіку, але зрозуміти динаму... Ну Бог і сюддя
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MaximusOne
Ледвій з Руха краще всіх вище вказаних
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