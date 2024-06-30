Трубин отреагировал на новость, что Бенфика не отпустит его на Олимпиаду

22-летний украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на новость о том, что руководство команды не отпустит его на Олимпийские Игры 2024, которые пройдут в Париже (Франция):

«Я не еду на Олимпиаду», – заявил Трубин.

У главного тренера олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня остаются 3 кандидата на позицию вратаря: Кирилл Фесюн из «Шахтера», Георгий Ермаков из «Александрии» и Яков Кинарейкин из «Днепра-1». По Руслану Нещерету киевское «Динамо» пока что не приняло решение.

Украинцы на Играх выступят в квартете B с Аргентиной, Марокко и Ираком. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.