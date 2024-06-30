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30 июня 2024, 16:26 |
1460
1

Известный европейский клуб не отпустит игрока сборной Украины на Олимпиаду

«Бенфика» решила оставить Анатолия Трубина

30 июня 2024, 16:26 |
1460
1
Известный европейский клуб не отпустит игрока сборной Украины на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская «Бенфика» отказалась отпускать на Олимпиаду украинского вратаря Анатолия Трубина, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, португальский клуб уже направил в Украинскую ассоциацию футбола соответствующее письмо.

Отмечается, что это решение связано с тем, что на Олимпийские игры в Париже поедет другой вратарь «орлов» – японец Лео Кокубо.

Также журналисты сообщают, что под вопросом участие на Олимпиаде голкипера киевского «Динамо» Руслана Нещерета. Решение по нему еще не принято.

Ранее сам Анатолий Трубин заявлял о желании поехать на Олимпийские игры.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Трубина отпускайте на олимпиаду, а японца оставляйте себе 
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