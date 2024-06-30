Известный европейский клуб не отпустит игрока сборной Украины на Олимпиаду
«Бенфика» решила оставить Анатолия Трубина
Лиссабонская «Бенфика» отказалась отпускать на Олимпиаду украинского вратаря Анатолия Трубина, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, португальский клуб уже направил в Украинскую ассоциацию футбола соответствующее письмо.
Отмечается, что это решение связано с тем, что на Олимпийские игры в Париже поедет другой вратарь «орлов» – японец Лео Кокубо.
Также журналисты сообщают, что под вопросом участие на Олимпиаде голкипера киевского «Динамо» Руслана Нещерета. Решение по нему еще не принято.
Ранее сам Анатолий Трубин заявлял о желании поехать на Олимпийские игры.
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