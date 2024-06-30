Известный европейский клуб не отпустит игрока сборной Украины на Олимпиаду

Лиссабонская «Бенфика» отказалась отпускать на Олимпиаду украинского вратаря Анатолия Трубина, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, португальский клуб уже направил в Украинскую ассоциацию футбола соответствующее письмо.

Отмечается, что это решение связано с тем, что на Олимпийские игры в Париже поедет другой вратарь «орлов» – японец Лео Кокубо.

Также журналисты сообщают, что под вопросом участие на Олимпиаде голкипера киевского «Динамо» Руслана Нещерета. Решение по нему еще не принято.

Ранее сам Анатолий Трубин заявлял о желании поехать на Олимпийские игры.