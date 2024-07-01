Лунин лично заинтересовал топ-тренера, который тренирует украинца в АПЛ

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.



По информации El Nacional, лондонский клуб «Арсенал» продолжает активно наблюдать за ситуацией вокруг Лунина. «Канониры» прежде всего рассматривают трансфер Лунина из-за просьбы главного тренера Микеля Артеты, который настаивает на покупке Лунина. Напомним, цвета «Арсенала» защищает партнер Лунина по сборной Украины Александр Зинченко.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».