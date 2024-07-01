Лунин лично заинтересовал топ-тренера, который тренирует украинца в АПЛ
Микель Артета хочет подписать украинского вратаря
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации El Nacional, лондонский клуб «Арсенал» продолжает активно наблюдать за ситуацией вокруг Лунина. «Канониры» прежде всего рассматривают трансфер Лунина из-за просьбы главного тренера Микеля Артеты, который настаивает на покупке Лунина. Напомним, цвета «Арсенала» защищает партнер Лунина по сборной Украины Александр Зинченко.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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