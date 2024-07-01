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  4. Лунин лично заинтересовал топ-тренера, который тренирует украинца в АПЛ
Англия
01 июля 2024, 07:59 |
1385
0

Лунин лично заинтересовал топ-тренера, который тренирует украинца в АПЛ

Микель Артета хочет подписать украинского вратаря

01 июля 2024, 07:59 |
1385
0
Лунин лично заинтересовал топ-тренера, который тренирует украинца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, лондонский клуб «Арсенал» продолжает активно наблюдать за ситуацией вокруг Лунина. «Канониры» прежде всего рассматривают трансфер Лунина из-за просьбы главного тренера Микеля Артеты, который настаивает на покупке Лунина. Напомним, цвета «Арсенала» защищает партнер Лунина по сборной Украины Александр Зинченко.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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