Леся Цуренко – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№59 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка сразится с Варварой Грачевой (№70 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№27 WTA) или Надей Подороской из Аргентины (№65 WTA).

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