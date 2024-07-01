Леся Цуренко – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне
1 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№59 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда украинка сразится с Варварой Грачевой (№70 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№27 WTA) или Надей Подороской из Аргентины (№65 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Англичане были близки к провалу
Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам