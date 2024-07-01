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Уимблдон
01 июля 2024, 00:02 | Обновлено 01 июля 2024, 00:13
27
0

Леся Цуренко – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне

01 июля 2024, 00:02 | Обновлено 01 июля 2024, 00:13
27
0
Леся Цуренко – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

1 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№59 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка сразится с Варварой Грачевой (№70 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№27 WTA) или Надей Подороской из Аргентины (№65 WTA).

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Леся Цуренко Варвара Грачева смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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